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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.11.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Dijital liderler KOBİ'lerle buluşuyor

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Dijital liderler KOBİ'lerle buluşuyor

TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi'nin 2019 yılı üçüncü toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Tüketim ülkesinden üretim ülkesine dönüşmek, en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalı. Artık kendi teknolojimizi üreten bir merkez olmalıyız." dedi. TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi'nin 2019 yılı üçüncü toplantısı Doğu, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) ev sahipliğinde Diyarbakır'daki bir otelde gerçekleştirildi.
Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, bireyden kuruma, dijitalleşmenin iyi okunması gerektiğini söyledi. Dijitalleşmenin en temel düzeyde anlatılıp erişebilirliğe odaklanılması gerektiğini belirten Güzeloğlu, Diyarbakır'ın sadece tarım ile değil, hizmet sektörüyle de öne çıktığını ifade etti.

"İYİ BİR TÜKETİCİ OLMAK DİJİTALLEŞMEK DEĞİLDİR"

Güzeloğlu, dijitalleşmede kamu kurumlarının öncülük ve taşıyıcılık görevi üstlendiğine inandığını dile getirerek şöyle devam etti:
"Kentimizin gelecek hedeflerini belirlemek için bir 'Yenilikçilik Platformu' kurduk. Teknopark ve Agropark'ın kurulmasını hedefliyoruz. Kentlerin yönetimi ve kendi geleceklerini doğru yönetmeleri için dijitalleşmeyi temel yapmalıyız. Eğitimin ilk fazından itibaren düşünen, geliştiren, araştıran ve icat çıkartan bir yapı kurmamız gerekiyor. Tüketim ülkesinden üretim ülkesine dönüşmek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalı. Artık kendi teknolojimizi üreten bir merkez olmalıyız. Bu merkezlerden birinin de 10 bin yıllık geçmişi, kültürü ve coğrafyasıyla Diyarbakır'ımızın olması için çalışıyoruz."

"EN ÖNEMLİ SERMAYE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIDIR"

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ise dijitalleşme devriminde yeni evrenin bulut teknolojisi, veri depolama, veri analitiği, yapay zeka ve siber güvenlik alanları ile başladığını belirtti. Dijitalleşmenin verimlilik artışı yaratacak şekilde ülkenin sürdürülebilir kalkınması için kaldıraç olduğuna dikkati çeken Turan, şunları aktardı:

"Ülkemizin üretim dinamiklerinin gelişmesi, tasarrufların etkin yatırıma dönmesi, nitelikli eğitim ile nitelikli insan kaynağının oluşturulması da dönüşümün önemli sacayakları olacaktır. Unutmayalım ki, en önemli sermaye nitelikli insan kaynağıdır. Dijitalleşme, sadece teknolojik değişimi değil, zihniyet değişimini de ifade etmektedir."

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise ekonominin lokomotifi KOBİ'ler için dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, "Dijitalleşme tüm bu hedeflere ulaşmada benimsenmesi gereken bir strateji. KOBİ'lerimizin gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmelerinde dijitalleşmeyi iş süreçlerine ne kadar kattıkları belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEK SUNUYOR
DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, projenin üçüncü toplantısının Diyarbakır'da yapılmasını önemsediklerini belirtti.
Dijitalleşmenin küresel rekabette kapıları açan anahtar olduğunu vurgulayan Özkılıç, "O nedenle işletmelerimiz, sektörlerimiz ve bölge ekonomimiz için dijitalleşmeyi avantaja dönüştürmek önem kazanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teknoloji geliştirici KOBİ'lerin nitelik ve niceliğini artırmak için başlattığı 71,5 milyon liralık dijitalleşme desteğini çok önemsiyoruz." dedi. 

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