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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.10.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

'Dijital İpek Yolu' Türkiye’den geçiyor

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'Dijital İpek Yolu' Türkiye’den geçiyor

İstanbul'da TÜSİAD ev sahipliğinde, 18-19 Ekim tarihlerini kapsayacak “BRICA Zirvesi” başladı. Zirvenin bölgedeki çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkı sunması bekleniyor.

ÇİN hükümeti tarafından 2013 yılında açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi’nin (BRI) iş dünyasındaki yansıması olarak nitelendirilen BRICA’nın (Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği) İstanbul Zirvesi başladı. Türkiye ve Çin’in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcilerinin katıldığı zirvede, Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike ve Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis de yer aldı.

Zirve kapsamında yapılan “Kuşak ve Yol Girişimi” panelinde konuşma yapan Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike, BRI’ın çağımızın en kapsamlı girişimleri arasında yer aldığına vurgu yaptı.

Neike konuşmasında şunları söyledi: “Siemens olarak BRI’ı destekleyerek üç temel hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. İlk olarak, girişim içinde yer alan ülkelerdeki proje ortaklarımız ve müşterilerimizle iş birliği kurarak, BRI ülkelerinin kritik projelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. İkinci olarak, farklı ekonomik bölgeler, iş ortakları ve ülkeler arasında köprü kurma misyonunu üstlenerek çok taraflı iş birliğini artırmak istiyoruz. Üçüncü olarak da Dijital İpek Yolu olarak adlandırdığımız BRI’ın başarılı bir geleceğe sahip olabilmesi için dijitalizasyon konusunda ciddi destek sunmayı ve bu geleceği şekillendirebilmeyi amaçlıyoruz.”

BRICA İstanbul Zirvesi’nde bu girişimin hedeflediği noktalara ulaşabilmesi için dijitalizasyonun önemine dikkat çeken Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise katıldığı “Dijital Kuşak ve Yol” panelinde şunları söyledi: “Siemens Türkiye olarak, kıtaların ve global ekonomi içindeki önemli merkezlerin kesişme noktasında bulunan İstanbul’da bu zirvenin düzenlenmesini önemsiyoruz.

Ekonomiye ve topluma katkı anlayışıyla faaliyet gösteren Siemens’in dijitalizasyon alanında inovatif ürün, çözüm ve uygulamalarıyla BRI’ın sürdürülebilir başarıya ulaşmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Dijitalizasyon konusunda gerçekleştireceğimiz atılımlarla BRI’yı tek seferlik bir dizi altyapı projesi olmanın ötesinde, gerçek bir ‘Dijital İpek Yolu’na dönüştürebiliriz. Bu girişim kapsamında gerçekleşecek projelere inovatif ve dijital teknolojiler sunarak, başarılı, açık ve adil bir uluslararası iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz.”

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