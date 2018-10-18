'Dijital İpek Yolu' Türkiye’den geçiyor

ÇİN hükümeti tarafından 2013 yılında açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi’nin (BRI) iş dünyasındaki yansıması olarak nitelendirilen BRICA’nın (Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği) İstanbul Zirvesi başladı. Türkiye ve Çin’in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcilerinin katıldığı zirvede, Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike ve Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis de yer aldı.

Zirve kapsamında yapılan “Kuşak ve Yol Girişimi” panelinde konuşma yapan Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike, BRI’ın çağımızın en kapsamlı girişimleri arasında yer aldığına vurgu yaptı.

Neike konuşmasında şunları söyledi: “Siemens olarak BRI’ı destekleyerek üç temel hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. İlk olarak, girişim içinde yer alan ülkelerdeki proje ortaklarımız ve müşterilerimizle iş birliği kurarak, BRI ülkelerinin kritik projelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. İkinci olarak, farklı ekonomik bölgeler, iş ortakları ve ülkeler arasında köprü kurma misyonunu üstlenerek çok taraflı iş birliğini artırmak istiyoruz. Üçüncü olarak da Dijital İpek Yolu olarak adlandırdığımız BRI’ın başarılı bir geleceğe sahip olabilmesi için dijitalizasyon konusunda ciddi destek sunmayı ve bu geleceği şekillendirebilmeyi amaçlıyoruz.”

BRICA İstanbul Zirvesi’nde bu girişimin hedeflediği noktalara ulaşabilmesi için dijitalizasyonun önemine dikkat çeken Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise katıldığı “Dijital Kuşak ve Yol” panelinde şunları söyledi: “Siemens Türkiye olarak, kıtaların ve global ekonomi içindeki önemli merkezlerin kesişme noktasında bulunan İstanbul’da bu zirvenin düzenlenmesini önemsiyoruz.

Ekonomiye ve topluma katkı anlayışıyla faaliyet gösteren Siemens’in dijitalizasyon alanında inovatif ürün, çözüm ve uygulamalarıyla BRI’ın sürdürülebilir başarıya ulaşmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Dijitalizasyon konusunda gerçekleştireceğimiz atılımlarla BRI’yı tek seferlik bir dizi altyapı projesi olmanın ötesinde, gerçek bir ‘Dijital İpek Yolu’na dönüştürebiliriz. Bu girişim kapsamında gerçekleşecek projelere inovatif ve dijital teknolojiler sunarak, başarılı, açık ve adil bir uluslararası iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz.”