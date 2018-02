Dijital ihracat başlıyor

İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) yapılan toplantıyla duyurulan Lifecell Ventures ile dijital servislerin ihracatı hedefleniyor.

Son 10 yılda telekom altyapısını kullanarak dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan online platformlarla (OTT) rekabet etmenin yolunun telekom ve OTT yeteneklerinin birleştirilmesinden geçtiğini belirten Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Ventures İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, “2015 yılında başlattığımız dönüşümle sadece mobil ve sabit altyapılarımızı birleştirmedik, üzerine telekom ve OTT yeteneklerini bir araya getirerek oluşturduğumuz servislerimizi koyduk. Bugün geldiğimiz noktada fizy, TV+, BiP, Lifebox, Dergilik gibi servislerimiz Türkiye’de rakiplerini geride bırakmış durumdalar. Şimdi bu deneyimi dünyada Telekom sektörüne taşıma zamanı. Turkcell Grup iştiraklerinden Lifecell Ventures ile artık bu servislerimizi diğer operatörlerin kendi müşterilerine sunmalarının yolunu açıyoruz” dedi.

BİR OPERATÖRDEN DAHA FAZLASI

Telekom sektörüne yeni bir soluk getirmek istediklerini belirten Terzioğlu, şunları söyledi: “Lifecell Ventures ile dünyanın her yerindeki tüketicilere dijital iletişim, eğlence, müzik, TV, ticaret ve e-ticaret uygulamalarıyla bulut çözümleri sunmaya başladık. Normalde bir telekom operatörünün müşterileriyle ilişkisi günlük 31 dakikalık arama-aranma süresi. Biz ise ürün ve servislerimizle günün 1440 dakikasının her anında müşterilerimizin yanında olmak istiyoruz. Şu anda Turkcell’de 31 dakikalık arama süresine ek olarak TV+ ile 63, BiP ile 46, fizy ile 24, Dergilik ile 27 dakika daha müşterimizle ilişki kuruyoruz. Buna ek olarak müşterilerimiz Hesabım ve Paycell gibi servislerimiz üzerinde ise her gün milyonlarca işlem gerçekleştiriyor. Biz DNA’sında inovasyon olan bir şirketiz. Dijital servislerimizle de ülkemizin teknoloji açığını kapatıyoruz.”

YENİ SERVİSLERİNİ TANITTI

TURKCELL, Mobil Dünya Kongresi’nde geliştirdiği yenilikleri de ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bunlardan biri ‘Kopilot’ oldu. Kopilot, kullanım detayları, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimleriyle araçlarla ilgili her şeyin kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Stantta dikkat çeken diğer bir yenilik ise ‘Akıllı Tarım’ cihazı oldu. Bu cihaz, tarladaki mahsulde verimliliği arttırmak ve mahsul kalitesini yükseltmek için çiftçiye çevre, hava ve toprak koşullarıyla ilgili bilgi akışı sağlıyor, ortaya çıkan riskli durumları analiz ederek tarlanın sulanması ya da ilaçlanması gerektiğini çiftçiye cep telefonuna kurulan mobil uygulamayla önceden bildiriyor.