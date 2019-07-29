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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.07.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Diğerlerinden bir farkı var! Büyük ilgi görüyor...

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Diğerlerinden bir farkı var! Büyük ilgi görüyor...

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve mantarı andıran şekliyle kendisine hayran bırakan kaya oluşumları büyük ilgi görüyor.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Açıksaray ören yeri içerisinde bulunan mantarkaya yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada kaya oluşumları sonrasında meydana gelen mantarkayanın Kapadokya’da ve dünyada eşi benzeri bulunmadığını söyledi. Çiftçi, “Kapadokya’da unutulan yerlerden birisi ama dünyada eşi benzeri olmayan kaya oluşumlarının bulunduğu Açıksaray ören yerindeyiz.

Diğerlerinden bir farkı var Büyük ilgi görüyor...
Sadece mantarkayamız ile değil diğer kilise ve manastır tarzı yapılarla ünlüyüz. İşte mantarkayamızın Kapadokya’da gerçekten eşi benzeri yok. İnşallah biz burayı turizmin ve doğa sporlarının merkezi haline getireceğiz. Tabi ki bunların sizlerin de yardımıyla tanıtılmaya ihtiyacı var. İnşallah Gülşehir hak ettiği yere gelecek. Gördüğünüz gibi doğa harikası bir yerdeyiz. Tarih kokan, kültürlerin, medeniyetlerin buluştuğu bir noktadayız. Daha önceden de söylediğimiz gibi 9 ve 10. yüzyıllarda kiliselerin ve psikoposluğun olduğu bir yer. Sonrasında ise Anadolu’nun Müslümanlaşmasıyla beraber Hacı Bektaş Veli’ye de ev sahipliği yapan mescidin olduğu bölgedeyiz. Burayı hak ettiği yere getireceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.
Diğerlerinden bir farkı var Büyük ilgi görüyor...
“Gülşehir turizmde marka olacak”
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi Kapadokya Alan Başkanlığı içerisine dahil olan Gülşehir ilçesinin Alan Başkanlığı ile birlikte turizmde marka değer olacağını ifade etti. Belediye Başkanı Çiftçi, “Burası Kültür Bakanlığına tahsis edilmiş bir yerdir. Öncelikle bitmiş bir projemiz var. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile beraber buranın biran önce temizlenmesi, restore edilecek yerlerin restore edilmesi hedefindeyiz. Biliyorsunuz Kapadokya Alan Yönetimi’ne Gülşehir ilçemizde dahil edildi. Kapadokya alan Yönetimi ile birlikte Gülşehir hedefine ulaşacaktır” şeklinde konuştu.
Diğerlerinden bir farkı var Büyük ilgi görüyor...

 

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