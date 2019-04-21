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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.04.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Didim tur akınına uğradı

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Didim tur akınına uğradı

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen, Uluslararası Vegan Festivali için ilçeye gelen turlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek vegan ve vejetaryen festivali olan ‘Didim VegFest 2019’, Didim Hisar Mahallesi tarihi Apollon Tapınağı önündeki meydan da sergilenen ürünler için hazırlanan stant alanları yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gördüğünü belirten Didim Kültür Mirası Koruma Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, ilçede 4 gün sürecek vegan festivaline 200 -250 bin katılım olacağını ön gördüklerini, ilçede otellerin doluluk oranlarının yüksek olduğunu, bu etkinliğin Didim ekonomisine de artı değer olarak yansıyacağını ifade etti.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu ile bazı dernek ve vakıfların da katkılarıyla düzenlenen ‘VegFest 2019’ Festival komitesi tarafından alınan karar gereğince bu yıl festival alanında veganlığı tescil edilmemiş ürünlerin satılamayacağı, sergilenen ya da satışa çıkacak olan ürünlerde hayvansal hiçbir malzemenin kullanılmamasına dikkat çekilen etkinlikler, 22 Nisan Pazartesi akşamına kadar devam edeceği belirtildi.

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