Dicle Elektrik, 600 milyon liralık yatırım yapacak
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yaklaşık 2 milyon aboneye dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, (DEDAŞ) gelecek yıl 600 milyon liralık yatırım yapacak.
Dicle Elektrik, hizmet verdiği Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 2020’de 600 milyon lira yatırım yapacak. Bölge için kalıcı ve kayıt dışı tüketimi önleyen yatırımlar gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılının ortasından bugüne kadar bölge illerinde enerji altyapısı için toplam 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bölge genelinde yıllık ortalama yatırım miktarını 3 kattan daha fazla artırdıklarını anlatan Atalay, "Devir öncesinde yıllık ortalama 119 milyon liralık yatırım gerçekleştirilen sorumluluk bölgemizde bunu 375 milyon liraya çıkardık. Her yıl yatırımlarımız artarak devam ediyor. 2019 yılına ait yatırımlarımızın bir kısmı halen devam ediyor. İnşallah 2 ay sonra geçici kabulleri yapılacak. Üçüncü uygulama döneminde bize tahsis edilen yatırım bütçesini de inşallah ay sonu itibarıyla aşmış olacağız" dedi.
Atalay, yatırımların il bazında devir öncesine göre yıllık ortalamada artığını belirterek, "Yatırımlarımız devir öncesi ve devir sonrasına göre Diyarbakırda 23.75 milyondan 94 milyon liraya, Şanlıurfada 24.75 milyon liradan 111.71 milyon liraya, Mardinde 36.5 milyon liradan 69.43 milyon liraya, Batmanda 11 milyon liradan 44.29 milyon liraya, Siirtte 7.75 milyon liradan 26.7 milyon liraya ve Şırnakta ise 15.25 milyon liradan 28.43 milyon liraya çıkarılmıştır" diye konuştu.
YATIRIM ÖNCELİKLERİ
Kayıt dışı kullanımın diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu sorumluluk bölgelerinde yatırım önceliklerine de değinen Atalay, "Yatırım yaparken önceliğimiz, yaptığımız işlerin bölgede kalıcı olmasıdır. Bunun yanında tedarik sürekliliğinin olması ve kayıt dışı elektrik kullanımının azalması da önceliklerimiz arasındadır" dedi.
Atalay, şirket olarak özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılındaki devir sonrası 6 ilde toplam 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, 2020 yılında ise bu illerde tedarik sürekliliği ve kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla altyapı oluşturulması, ayrıca 3üncü tarafların yatırım ihtiyaçlarının giderilmesi için 600 milyon liralık bir yatırım daha gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle