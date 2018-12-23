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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) 
23.12.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

DHMİ'ye "Liman ve Yer Hizmetleri" alanında üçüncülük ödülü

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DHMİ'ye "Liman ve Yer Hizmetleri" alanında üçüncülük ödülü

DEVLET Hava Meydanları İsletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreninde "Liman ve Yer Hizmetleri’" dalında üçüncü oldu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, gerçekleştirildi. DHMİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreninde en başarılı ihracatçılar arasında yer alarak "Liman ve Yer Hizmetleri" dalında üçüncü oldu. Sosyal medya platformu twitter üzerinden açıklamalarda bulunan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Ödüle layık görülen kuruluşlar arasında yer almaktan DHMİ camiası olarak onur duyduk. Üstün gayretleriyle kuruluşumuzun Türkiye’nin en başarılı ihracatçıları arasında yer alarak ’Liman ve Yer Hizmetleri’ dalında 3’üncü olmasını sağlayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BU BAŞARIMIZI ARTIRACAĞIZ

Funca Ocak, "Gururlandığımız bu başarılarla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu başarımızı daha da artırmak için yeni projelerimiz, hedeflerimiz var. Havalimanlarında verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve uçuş emniyetinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile çalışmalarımıza hız vereceğiz. Önümüzdeki dönemde de havalimanı terminal kapasitelerimizi arttırmaya yönelik yeni yatırımlarımız sürecek. Cumhurbaşkanımız tarafından açılan İstanbul Havalimanı, Türkiye’yi hava yolunda "Dünyanın Transit Merkezi" yapacak ve mevcut avantajlı konumunu daha da pekiştirecek" dedi

 

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