DHMİ’den toplam 3 bin 504 güvenlikçi alımı için ihale

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDHMİ’den toplam 3 bin 504 güvenlikçi alımı için ihale
GeriEkonomi DHMİ’den toplam 3 bin 504 güvenlikçi alımı için ihale
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)
09.10.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

DHMİ’den toplam 3 bin 504 güvenlikçi alımı için ihale

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DHMİ’den toplam 3 bin 504 güvenlikçi alımı için ihale

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için ihaleye çıktı.

DHMİ ve bünyesinde bulunan havalimanları ile bu havalimanlarına bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01 Ocak 2019-31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 3 bin 504 personelle Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için ihaleye çıkıldı. Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 1 Kasım da yapılacak.

Çalışanların görevlendirilecekleri yerler:

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu

Adıyaman Havalimanı

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu

Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu

Atatürk Havalimanı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı

Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu

Bingöl Havalimanı

Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu

Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu

Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu

Denizli Çardak Havalimanı

Diyarbakır Havalimanı

Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu

Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu

Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu

Gaziantep Havalimanı

Genel Müdürlük / Ankara

Gökçeada Havalimanı / Çanakkale

Hatay Havalimanı

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı

Kahramanmaraş Havalimanı

Kars Harakani Havalimanı

Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu

Kayseri Havalimanı

Konya Havalimanı ve Ermenek Yumrutepe ile Mut SSY İstasyonu

Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu

Mardin Havalimanı

Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu

Muş Havalimanı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı

Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu

Sinop Havalimanı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu

Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı

Tekirdağ Çorlu Havalimanı

Tokat Havalimanı

Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu

Van Ferit Melen Havalimanı

Ordu Giresun Havalimanı

Ankara Esenboğa Havalimanı

Antalya Havalimanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Aile Bakanlığı'ndan şehit ve gazi çocuğu öğrencilere destek

Fırsatçılara karşı üçlü denetim yapılmalı

Mülteci kadınlara Çeşme güneşi

Bursa'da eller ihracata kalktı