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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.09.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin’den yerli ve milli proje vurgusu

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DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin’den yerli ve milli proje vurgusu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Yerli ve milli projelerimiz üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yerli ve milli teknoloji projelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olma hedefi ve başarılarımızda süreklilik sağlamak için yerli ve milli projelerimiz üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Festivalin havacılık tutkunlarını bir araya getirdiğine dikkat çeken Keskin, DHMİ tarafından projelendirilen yerli ve milli projelere yönelik de vurgu yaptı.

“YERLİ VE MİLLİ PROJELERİMİZ ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST’in yanı sıra DHMİ bünyesindeki projelere ait görüşlerini paylaşan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin “Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST’te, ülkemizin dört bir yanından 1 milyon 720 bin havacılık, uzay ve teknoloji gönüllüsünü misafir etmenin gururunu yaşadık. Yerli ve milli teknolojilerimizin sergilendiği festivalde 38 farklı kategorideki 19 yarışmanın yanı sıra yüzlerce başarılı uçuş ile TEKNOFEST bu yıl daha verimli ve daha heyecanlıydı. “DHMİ Çalışıyor Türkiye Uçuyor” vizyonuyla projelendirdiğimiz Hava Trafik Kontrol Simülatörü, Çok Amaçlı Radar Ekranı, Elektronik Uçuş Stribi, Uçuş Bilgi Sistemi, FOD Radarı, Kuş Radarı ve Milli Gözetim Radarı festivalin göz kamaştıran teknolojileri arasında yer aldı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olma hedefi ve başarılarımızda süreklilik sağlamak için yerli ve milli projelerimiz üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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