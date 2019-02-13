DHMİ Genel Müdürü emekliliğini istedi
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nde üst yönetimde değişiklik yaşandı. Genel Müdür Funda Ocak emekliliğini isterken, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da görevden alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, emekliliğini istediğini duyururken, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da görevden alındı. Çıtak’ın özel kalem müdürlüğünde görevlendirildiği öğrenildi. Bakanlıkta başta TCDD olmak üzere diğer genel müdürlüklerde de görev değişimi olacağı iddia ediliyor.
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