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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.05.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

DHMİ 86 yaşında

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DHMİ 86 yaşında

DHMİ Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş “Türk havacılığı çağ atladı” dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, DHMİ'nin kuruluşunun 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş ve beraberindeki heyet, DHMİ'nin kuruluşunun 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Mehmet Ateş, ziyaret sırasında Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Ateş, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:
”DHMİ olarak biz de Türkiye’nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı gibi dünyanın gıpta ettiği havacılık projelerini hayata geçirerek ülkemizi muasır medeniyetler düzeyine yükseltme idealine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.”

Öte yandan DHMİ Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, DHMİ çalışanlarına da bir mesaj yayınladı. Türk havacılığının parlayan yıldızı olmanın ötesinde tüm dünyada adından söz ettiren güçlü bir marka haline geldiğini aktaran Ateş, yapılan çalışmalar neticesinde Türk havacılığının çağ atladığını kaydetti. Ateş, çalışanlara şu mesajı attı: 

“Hayata geçirdiğimiz dev projelerle, ülkemize kazandırdığımız modern eserler ve büyük yatırımlarla Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk havacılığının parlayan yıldızı olmanın ötesinde tüm dünyada adından söz ettiren güçlü bir marka haline gelmiştir. DHMİ’nin 86 yıllık köklü tarihinde elde ettiği başarılar her şeyden önce uluslararası standartlarda, kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı hizmet anlayışının ürünüdür. Özellikle son 17 yılda Muhterem Cumhurbaşkanımızın talimatları, Bakanlığımızın destek ve teşvikleriyle Türk havacılığı çağ atlamıştır. Kuruluşumuz bu yeni döneme hızlıca uyum sağlamış, yurdumuzun dört bir yanı havalimanlarıyla donatılmış, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hava yolu seyahatinin rahatlığıyla tanışmıştır. Bahsedilen bu süre zarfında aktif havalimanı sayısı yüzde 115, havalimanları terminal kapasitesi yüzde 546, uçuş yolları uzunluğu yüzde 59 artış göstermiştir. Ayrıca söz konusu dönemde yine toplam yolcu trafiğimizde yüzde 512, toplam uçak trafiğimizde yüzde 281, hava seyrüsefer yardımcı cihazlarımızın sayısında ise yüzde 89 artış olmuştur. DHMİ olarak elde ettiğimiz bu başarıları asla yeterli görmüyor; daha büyük işlere imza atmak, daha büyük projeler gerçekleştirmek, ay yıldızlı bayrağımızın dünya havacılığının devleri arasındaki yerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle, kıymetli mesai arkadaşlarımın ve ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Türk Hava Yolları A.Ş. çalışanlarının 86. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Ömürlerini, gençliklerini seve seve kurumlarının başarısına fedakârca vakfeden muhterem emeklilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, ebedi âleme göç eden kıymetli mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Başarı, eser ve hizmet dolu nice yıllara”

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