‘Devremülkler için düzenleme gerek’
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören, devremülk ve devre tatillerle ilgili önemli uyarılarda bulunarak, “Tüketicinin mağdur olmayacağı, devremülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor” dedi.
TBMM Dilekçe Komisyonu’nda oluşturulan alt komisyonda dün sunum yapan Demirören, konut ya da apart otel şeklinde yapılan binaların, “devremülk ya da devre tatil” şeklinde satıldığına işaret ederek, buralarda en büyük sorun olan “işletme mantığının” kurulması gerektiğini söyledi. Demirören, şu bilgileri verdi: “Vatandaşlarımıza tatil siteleri veya binalar yapılmadan, kağıt üzerinde satış yapılıyor, yarım yapılanlar satılıyor. Ayrıca teslim edilip işletme zaafiyeti oluşuyor. Şikayetler bunlarla ilgili. Aldatıcı ilanlarda vatandaşlara bunlar satılıyor. Bu tür yerler konut olarak yapılırsa bizim haberimiz olmuyor. Bunu sıkı kurallara bağlamamız lazım. Tüketicinin mağdur olmayacağı, devremülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. İyi olanları istisna tutarak söylüyorum, bu tesisler kötü örnek olduğu ve dışarıdan turizm tesisi olarak bakıldığı için turizmi de olumsuz etkiliyor. Herkes otelde kalacak değil, devremülk ve devre tatili tercih edenler de olacaktır ama bunları denetim altına almak gerekiyor. Bunun için de mevzuatta bazı değişiklikler gerekiyor. Bunların büyük kısmı ‘konut’ diye belediyeden alınıp, sonradan devremülke çevriliyor. Termal oteller anlamında Türkiye’nin bir sıkıntısı yok, buralarda denetleme yapabiliyoruz. Ancak konutlara denetleme yapamıyoruz, belediyelere gönderiyoruz. En büyük sıkıntımız buralarda denetim yapamamak.”
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