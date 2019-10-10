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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Devremülkler için düzenleme gerek’

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‘Devremülkler için düzenleme gerek’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören, devremülk ve devre tatillerle ilgili önemli uyarılarda bulunarak, “Tüketicinin mağdur olmayacağı, devremülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor” dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu’nda oluşturulan alt komisyonda dün sunum yapan Demirören, konut ya da apart otel şeklinde yapılan binaların, “devremülk ya da devre tatil” şeklinde satıldığına işaret ederek, buralarda en büyük sorun olan “işletme mantığının” kurulması gerektiğini söyledi. Demirören, şu bilgileri verdi: “Vatandaşlarımıza tatil siteleri veya binalar yapılmadan, kağıt üzerinde satış yapılıyor, yarım yapılanlar satılıyor. Ayrıca teslim edilip işletme zaafiyeti oluşuyor. Şikayetler bunlarla ilgili. Aldatıcı ilanlarda vatandaşlara bunlar satılıyor. Bu tür yerler konut olarak yapılırsa bizim haberimiz olmuyor. Bunu sıkı kurallara bağlamamız lazım. Tüketicinin mağdur olmayacağı, devremülk ve devre tatillerin gereği gibi yapılıp, işletilmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. İyi olanları istisna tutarak söylüyorum, bu tesisler kötü örnek olduğu ve dışarıdan turizm tesisi olarak bakıldığı için turizmi de olumsuz etkiliyor. Herkes otelde kalacak değil, devremülk ve devre tatili tercih edenler de olacaktır ama bunları denetim altına almak gerekiyor. Bunun için de mevzuatta bazı değişiklikler gerekiyor. Bunların büyük kısmı ‘konut’ diye belediyeden alınıp, sonradan devremülke çevriliyor. Termal oteller anlamında Türkiye’nin bir sıkıntısı yok, buralarda denetleme yapabiliyoruz. Ancak konutlara denetleme yapamıyoruz, belediyelere gönderiyoruz. En büyük sıkıntımız buralarda denetim yapamamak.”

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