Devletten onlara 7376 TL destek! Bakın kim ne kadar alacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
01.09.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Devletten onlara 7376 TL destek! Bakın kim ne kadar alacak?

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Devletten onlara 7376 TL destek! Bakın kim ne kadar alacak?

Devlet yeni anne olanlara 4 farklı maddi destek sağlıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN AYRI

İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor. Posta'nın haberine göre doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.

6 AY YARIM GÜN

İş Bir kereye mahsus 149 lira süt parası alan anne, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu da asgari ücretli çalışan için en az 5 bin 50 lira. Bu ödeme e-Devlet üzerinden takip edilmeli. Sigortalı çalışan tüm kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.

EN AZ 1877 LİRA ÖDENECEK

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 938.5 lirasını ise devlet, İşkur aracılığıyla ödeyecek. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde ‘İşkur’a müracaat edilecek. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası, 5 bin 50 lira iş görmezlik ödeneği ve 1877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7376 lira ödeme yapacak.

Devletten onlara 7376 TL destek Bakın kim ne kadar alacak

 

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