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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.03.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Devletten afetzedelere 7 milyon lira ödeme

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Devletten afetzedelere 7 milyon lira ödeme

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki hortum mağdurlarına 6.9 milyon liralık yardım yapılacak.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ocak ayındaki hortum felaketinde zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere hükümet tarafından 6 milyon 979 bin 593 lira yardım gönderildi.

Kumluca’da 24- 26 Ocak tarihlerinde meydana gelen hortum felaketinde Karşıyaka, Narenciye, Kaşapçayırı, 50. Yıl ve Salur mahallelerinde çok sayıda tarım arazisi, ev ve iş yerlerinde zarar meydana geldi. Hortumdan zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere hükümet tarafından 6 milyon 979 bin 593 lira yardım bugün itibariyle Kumluca Kaymakamlığı’na aktarıldı. Yardımlar vatandaşların hortumdan gördüğü zarar oranında dağıtılacak.

PERŞEMBE'DEN İTİBAREN DAĞITILACAK

Kaymakam Hakkı Uzun, "Devletimizden; hortumda zarar gören vatandaşlarımıza toplam 6 milyon 979 bin 593 lira yardım geldi. TARSİM olan üreticilerimiz, ödemelerini afetten bir hafta sonra almışlardı. Gelen yardımı, hortum afetinden zarar gören vatandaşlarımıza Hz. Ömer adaletiyle dağıtacağız. Afetin ardından hemen hasar tespitini yaptırmıştık. Zarar gören vatandaşlarımızın bilgileri vardı. Şimdi bu bilgileri Ziraat Bankamıza ilettik. Perşembe günü hortumdan zarar gören vatandaşlarımız ödemelerini alabilecek" dedi.

’HÜKÜMETİMİZ BİZİ MAHCUP ETMEDİ’

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Afetin olduğu gün, afetzedelerimizi ziyaretimizde devletimizin, vatandaşın yanında olacağını, yaraları sarmaya çalışacağımızı söylemiştik. Hükümetimiz bizi mahcup etmedi. Bütün seracılarımızın TARSİM yaptırmaları konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sigortalı olanların zararının tamamı karşılandı. Sigortasız olanlara da devletimiz belirli oranda ödeme yaptı" diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal da şöyle dedi:

"Afetin yaşandığı günden beri yardım alınması için konunun takipçisi olduk. Meydana gelen zararın boyutunu sürekli AK Parti Antalya milletvekillerimize ve bakanlarımıza ilettik. Onlar da sorunlarımızın yakın takipçisi oldu. Afetten sonra AFAD ve SYDV tarafından evleri hasar gören vatandaşlarımıza ödeme yapılmıştı. Toplam zararımız 53 milyon 979 bin 593 liradır. Bunun 7 milyon 674 bin 401 lirasını TARSİM karşıladı. Hükümetimiz hortumdan zarar gören fakat TARSİM olmayan vatandaşlarımıza yüzde 14.7 oranında ödeme yaptı. Afetzedelerimize ödenecek miktar ise 6 milyon 979 bin 593 liradır."

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