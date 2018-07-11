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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

"Devletin çocukları" için istihdam teşviki

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"Devletin çocukları" için istihdam teşviki

Devlet korumasında yetiştikten sonra kurum bakımından ayrılan gençleri özel sektörde istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek.Teşvik, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, kamuda istihdam için sırada bekleyen, "form-a belgesi" doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli nedenlerle işten ayrılan gençleri kapsayacak.

ÇEŞİTLİ nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamadığı için devlet koruması altında yetişen ve daha sonra kurum bakımından ayrılan gençleri istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek.

Kurum bakımından ayrılan gençler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan ortak çalışma sonucu yasal altyapısı tamamlanan fakat sistemin bilişim altyapısındaki hazırlıklar nedeniyle başlatılamayan "istihdam teşviki" uygulaması resmen hayata geçiriliyor. 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile SGK'nin koordinasyonunda yürütülmesi öngörülen teşvik uygulaması, çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan gençlerin istihdamında yeni bir kapı aralayacak.

Teşvik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun istihdamla ilgili ek 1'inci maddesinden yararlanmak için sırada bekleyen, "form-a belgesi" doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli nedenlerle işten ayrılan gençleri kapsayacak. 

5 YIL SÜREYLE DESTEK VERİLECEK 

Yapılan çalışmaya göre, bu durumdaki gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde, işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacak. 

2828 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik uygulamasında gencin iş yerine başvurmasının ardından işverenler, "www.sgk.gov.tr" adresi üzerinden kendisine ait e-bildirge şifresiyle sorgulama yaparak "02828 Teşviki" kapsamında hak sahibi olup olmadığını görebilecek. 

Öte yandan teşvik için İŞKUR kaydına ihtiyaç duyulmamakla birlikte gençlerin İŞKUR kayıtlarının yapılması durumunda genç, kadın ve engelli istihdamına yönelik diğer teşviklerden de yararlanabilmesi sağlanacak. 

SİSTEM 77 İLDE FAALİYETE GEÇTİ 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, teşvik başvurularının alınacağı sistem şu an 77 ilde aktif olarak faaliyete geçti. 
Test uygulamalarının devam ettiği Kırşehir, Çankırı, Amasya ve Bartın'ın da yakın bir zamanda uygulamaya dahil olması hedefleniyor.

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