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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

"Devlete tek kuruş harcatmadan 10 gümrük kapısını yeniledik"

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"Devlete tek kuruş harcatmadan 10 gümrük kapısını yeniledik"

TOBB Başkanı Rifat Hİsarcıklıoğlu, "Türkiye özel sektörü destekleme ve geliştirmede dünyada örnek ülkelerden. Bugüne kadar TOBB olarak devletimize tek kuruş harcatmadan Türkiye'nin en büyük 10 kara gümrük kapısını yeniledik" açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devlete tek kuruş harcatmadan Türkiye'nin en büyük 10 gümrük kapısını yenilediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu,Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk Ticaret ve Sanayi Odası tüzüğünün imza töreninde yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın Avrasya ve Türk coğrafyasının kalbi olduğunu belirterek, " Anadolu coğrafyasının mayası geçmişte bu coğrafyadan gelen alimlerin eliyle yoğrulmuştur. Dolayısıyla Kazakistan bizlerin ata yurdumuz." dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "Türk dünyasının aksakalı" olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Nazarbayev'in liderliğinde Kazakistan'ın gösterdiği gelişmeler bizi sevindirmekte, gururlandırmaktadır. O'nun vizyoner liderliği sadece Kazakistan için değil bölgemiz ve Türk dünyası için büyük bir şanstır." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Nazarbayev, sayesinde Kazakistan'ın tüm dünya tarafından kabul edildiğini, başarılı ve saygın bir devlet olduğuna dikkati çekerek, "Nazarbayev Kazakistan'ı sağlam temeller üzerine inşa etmiştir." ifadesini kullandı.

Başkent Astana'nın adının Nur Sultan olarak değiştirilmesinin bir vefa örneği olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Kazakistan'ı takdirle karşılıyoruz. Nazarbayev'e bundan daha iyi hediye verilemezdi." yorumunu yaptı.

"DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 3 ODA SİSTEMİNDEN BİRİYİZ"
Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Türkiye'deki özel sektörün tamamını temsil eden bir kuruluş olduğunun altını çizerek, hizmet kapasitesi ve yaptıkları işler
bazında dünyanın en gelişmiş 3 oda sisteminden biri olduklarını, küresel iş dünyası örgütlerinde yer aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin özel sektörü destekleme ve geliştirmede dünyada örnek ülkelerden olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak bu yönde deneyimlerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya her zaman hazırız ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türk dili konuşan ülkeler arasında ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyleyerek, ticaretteki önemli konulardan biri de gümrük geçişleri olduğuna dikkati çekti.

TOBB olarak gümrük geçişlerini yenileme ve işletme konusunda büyük tecrübe sahibi olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar TOBB olarak devletimize tek kuruş harcatmadan Türkiye'nin en büyük 10 kara gümrük kapısını yeniledik." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yaptıkları projelerin Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya örnek gösterildiğini ve bu konudaki tecrübelerini de kardeş ülkelere aktarmak istediklerini sözlerine ekledi.

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