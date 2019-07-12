Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 56 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Sekiz şehirde istihdam edilecek olan sürekli işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleşecek. Peki, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvuru şartları neler?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri" bünyesinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşçiler, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilde istihdam edilecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22Temmuz 2019 tarihinde başlayıp 26 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımına başvuru yapacak adayların başvuru yapacağı başvuru şartları şu şekildedir;
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
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