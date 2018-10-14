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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
14.10.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Devlet memurluğunu bıraktı dünyayı geziyor

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Devlet memurluğunu bıraktı dünyayı geziyor

MERSİN’de, Basın İlan Kurumu İl Müdürü iken istifa eden Umut Çor, dünya turuna çıktı. 8 aydır İran, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Singapur, Borneo, Brunei, Filipinler, Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Laos ve Güney Kore gibi ülkeleri gezen Çor’un rotasında; Endonezya, Myanmar ve Japonya ile Amerika kıtası var.

Uzun yıllar ulusal kanallarda televizyon muhabiri olarak çalıştıktan sonra Mersin Basın İlan Kurumu Müdürlüğüne atanan Umut Çor, kamudaki görevinden 8 ay önce istifa edip dünya turuna çıktı. Kimine göre çılgınca gelecek bu hareket, kurumun 60 yıllık tarihinde bir ilk oldu. Kurumdaki müdürlük görevinden kendi isteği ile istifa eden ilk kişi olan Çor; İran, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Singapur, Borneo, Brunei, Filipinler, Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Laos ve Güney Koreyi dolaştı. Yaşadıklarını hazırladığı videolar ile ’Bir Dünya Umut’ adlı youtube ve instagram kanallarından takipçileri ile paylaşan Çor, gezisinin Asya kısmını Endonezya, Myanmar ve Japonya ile bitirmeyi planlıyor. Toplamda 2 yıl sürecek gezisinin 13 ayını Asyada, kalanını da Amerikada geçirecek gezgin, geçen sürede yüzlerce ilginç olaya da yakından tanıklık ediyor.

Devlet memurluğunu bıraktı dünyayı geziyor

’ÇOCUKLUK HAYALİM’

Yola çıkmanın kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirten Çor, "Nasıl böyle bir karar aldığınız sorusunun cevabı, aslında çocukluğundan bu yana hayalimdi dünyayı gezmek. Tüm hayatımı planlarken, ona göre plan yapmıştım. Televizyon muhabirliği, devlet memurluğu derken en sonunda zamanının geldiğini düşündüm ve devlet memurluğundan istifa edip bu seyahatte başladım. Bununla ilgili olarak hiç de pişman değilim" dedi.

Devlet memurluğunu bıraktı dünyayı geziyor

JULES VERNE ETKİLİ OLDU

Çocukluğunda ünlü yazar Jules Vernenin kitaplarının etkisinde kaldığını ifade eden Çor, "Çocukluğumda Jules Verne kitaplarını severdim. Jules Verne hep seyahatle ilgili kitaplar yazar. Jules Vernenin yazdığı kitaplar beni çok etkiledi. O nedenle de dünyayı gezmeye karar verdim" diye konuştu.

Devlet memurluğunu bıraktı dünyayı geziyor

GEZMEK PAHALI DEĞİL

Çor, gezginliğin pahalı bir şey olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Dünyayı gezmek dışarıdan göründüğü gibi öyle pahalı değil. Bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Lüks arabalarınızdan daha büyük evlerden daha çok kıyafetlerden vazgeçmek gerekiyor. Aslında bir beyaz yakalının İstanbulda harcadığı para kadar dünyayı gezebiliyorsunuz. Bin dolara aylık ortalama dünyayı gezebilirsiniz."

Devlet memurluğunu bıraktı dünyayı geziyor

’PİŞMANLIK DUYMUYORUM’

Yaklaşık bir yıldır gezisini sürdürdüğünü vurgulayan çor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gezime İrandan başladım. Şu anda Koredeyim. Kore Savaşında şehit olan Mehmetçiklerin mezarındayım. Buradan Japonyaya, oradan da dünya turuma Güney Amerikadan devam etmeyi düşünüyorum. Dünya turu yapmak isteyenlere önerilerim öncelikle hayal kursunlar, para biriktirsinler. Dünya turu, ancak hayal kurarlarsa bu gerçekleşebilir. Gezerken de birçok ilginç şeylerle karşılaştım. Fareye tapan insanlar gördüm. Akrabalarının ölü bedenleri ile yaşayan, onları o bedenlerini 3 yılda bir mezardan çıkartıp kıyafetlerini değiştirenleri, inanılmaz gelenek ve görenekleri gördüm. Bu tura çıktığım için hiçbir zaman pişmanlık duymadım."

 

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