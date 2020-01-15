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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.01.2020 - 07:26,Son Güncelleme:/

Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! Yemek ücreti yönetmeliği değişti

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Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! Yemek ücreti yönetmeliği değişti

2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek tutarlarında değişikliğe gidildi.

Devlet memurları ve sözleşmeli personelin öğle yemeğine asgari olarak ne kadar ödeme yapacağı belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 15/01/2020 tarihinden 14/01/2021 tarihine kadar;

Memurlardan

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1.48 lira

1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.50 lira

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.09 lira

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.99 lira

4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.30 lira

4800’de daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.92 lira asgari yemek ücreti alınacak.

Sözleşmeli personelden

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 liraya kadar (4040 lira dahil) olanlardan 1.79 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6815 liraya kadar (6815 lira dahil) olanlardan 3.09 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 5.59 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 7.10 lira asgari yemek ücreti alınacak.

 

 

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