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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak

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Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak

Gayrimenkul alıp satanlardan 16 milyar lira, yargı harçlarından yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Pasaport ve konsolosluk harçlarının bütçeye yaklaşık 2,6 milyar lira, trafik harçlarının 824,3 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Yurt dışına çıkanlardan 494,1 milyon lira harç toplanması öngörülüyor.

Devlet, gelecek yıl vatandaştan 30 milyar 220 milyon 561 bin lira harç toplamayı hedefledi. AA muhabirinin 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen yaklaşık 30,2 milyar liralık harcın, yaklaşık yüzde 53'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 16 milyar 14 milyon 860 bin liralık tapu harcı yatırılması bekleniyor.

Devletin, ticaret sicil harçlarından 387 milyon 527 bin lira, esnaf sicil harçlarından 55 milyon 981 bin lira, diğer yargı harçlarından da 5 milyar 322 milyon 842 bin olmak üzere, yargı harçlarından toplam 5 milyar 766 milyon 350 bin lira tahsilat yapması öngörülüyor.

Gelecek yıl pasaport ve konsolosluk harçları için 2 milyar 596 milyon 128 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 824 milyon 319 bin lira aktarılacak. Bu dönemde, 995 milyon 22 bin lira noter harcı, 33 milyon 43 bin lira gemi ve liman harcı, 71 milyon 502 bin lira özel güvenlik harcı, 19 milyon 196 bin lira da Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve yıllık tonaj harcı tahsilatı planlandı.

2020'de yurt dışına çıkanlardan 494 milyon 148 bin lira toplanması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 50 milyon 965 bin lira harç ödemesi bekleniyor. Diğer imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarından gelecek yıl bütçeye 19 milyon 569 bin lira gelir sağlanması beklenirken, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarından 82 milyon 112 bin lira tahsil edilecek. 

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