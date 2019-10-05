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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Devlet desteğiyle 60 yaşında çilek üretimine başladı

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Devlet desteğiyle 60 yaşında çilek üretimine başladı

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Şaziye Karslıoğlu, 20 bin liralık devlet desteğiyle köyünde kurduğu çilek bahçesinden bu yıl 10 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel köyünde yaşayan Şaziye Karslıoğlu, 20 bin liralık destekle 1600 rakımlı köyünde çilek bahçesi oluşturdu.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesine başvuran 60 yaşındaki Karslıoğlu, aldığı 20 bin lira destekle geçen yıl, Günügüzel köyündeki 4 dönümlük arazisine çilek ekti.

Bu yıl mayıs ayında bahçesinden ilk çilekleri toplayan Karslıoğlu, eylülde de ikinci hasada başladı. Yıl sonuna kadar üçüncü kez ürün toplayacak Karslıoğlu, bahçesinden bu yıl 10 ton verim almayı hedefliyor.

Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine ait arazide çocuklarıyla birlikte tarım ve hayvancılık yaptığını söyledi.

Çilek üretimi için geçen yıl Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu ve "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında destek talebinde bulunduğunu anlatan Karslıoğlu, başvurusunun kabul edilmesiyle 20 bin liralık destek aldığını ifade etti.

Bu yıl ilk kez çilek hasadı yaptığını belirten Karslıoğlu, "Geçtiğimiz mayıs ayında ilk ürünümüzü hasat ettik. Eylül ayında da ikinci hasat için bahçeye girdik. Yıl sonuna doğru üçüncü kez ürün toplamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

ÇİLEK TOPLAMAK İÇİN YÜZLERCE KİLOMETRE YOL KAT EDİP GELEN VAR

Karslıoğlu, çileklerinin ününün her geçen gün hızla yayıldığını, insanların yüzlerce kilometre yol kat ederek bahçesinden taze taze çilek yemek için geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya üzerinden pazarlama ağı kurduk. Sipariş vermek isteyenler sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor. Otobüsler ya da tanıdıkları vasıtasıyla ürünlerini kendilerine ulaştırıyoruz. Yine çevre ilçe ve illerden de yoğun taleplerle karşılaşıyoruz. İnsanlar yüzlerce kilometre yol kat ederek bahçemize geliyor, dalından kopardıkları çilekleri taze taze yiyorlar."

Çileğin bir kilogram fiyatının 15 lira olduğunu aktaran Karslıoğlu, "Ürünümüze büyük rağbet var. Yaklaşık 10 ton rekolte beklentimiz var. Çileğin bir kilogramını 15 liradan satıyoruz. Bu yıl yaklaşık 150 bin lira gelir sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

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