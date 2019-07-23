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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Devlet desteği aldı, tarlada güneş enerjisiyle üretmeye başladı! Tüm ilçenin ihtiyacını gideriyor

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Devlet desteği aldı, tarlada güneş enerjisiyle üretmeye başladı! Tüm ilçenin ihtiyacını gideriyor

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kadın girişimci tarlaya kurduğu güneş panelleriyle bir ilçeye yetecek elektrik üretiyor. Aysel Bakır, "Devletimizin kadınlarımıza verdiği desteği bütün kadınlarımızın değerlendirmesini arzu ederim" açıklamasında bulundu.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Aysel Bakır, güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İlçede atıl vaziyetteki 5 dönümlük tarlayı 25 yıllığına kiralayan Bakır, burada güneş enerjisi üretmeye karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe alarak 1,6 milyon liralık yatırımı hayata geçiren Aysel Bakır, AA muhabirine, ilçede ailesiyle birlikte uzun yıllar arıcılık yaptığını belirtti.

Arılarını yabani hayvanlardan korumak için güneş enerjisi sistemine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Bakır, birkaç panelle arılarını korumaya aldıklarını söyledi.

Daha sonra bu işi geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Bakır, "Devlet desteğinin de olduğunu duyduğumuz için TKDK'den destek alarak bunu ilerletmek istedik. Eşimin de desteğiyle bunu büyütmeye karar verdik." dedi. Daha sonra Harmangeriş köyünden 5 dönümlük bir arazi kiraladıklarını dile getiren Bakır, arazinin atıl durumda olduğuna işaret etti.

Bakır, tarlaya kurdukları güneş panelleriyle 2 bin nüfuslu Şenpazar ilçesinin günlük ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik ürettiklerini ifade ederek, "Devletimizin kadınlarımıza verdiği desteği bütün kadınlarımızın değerlendirmesini arzu ederim. Bu cesaret işidir. Bütün kadınlardan aynı cesareti sergilemelerini temenni ediyorum." dedi.

Aysel Bakır'ın eşi Ahmet Bakır, eşinin güneş enerjisi sistemi kurma fikrine destek verdiğini belirterek, TKDK'nin 1,2 milyon lira değerindeki paneller ve invertörün (güç çevirici) 700 bin lirasına hibe verdiğini söyledi.

Çelik konstrüksiyon ve trafoyu kendilerinin aldıklarını ifade eden Ahmet Bakır, "Toplamda 1,6 milyon liralık yatırım yapıldı. TKDK'den ilk hazırladığımız 1,2 milyon lira değerindeki proje için destek aldık. Böyle bir yatırımı ailemize, ilçemize kazandırdık. Devletimiz sağ olsun. TKDK ve Ziraat Bankasına destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tesisin otomasyon teknisyeni Harun Karaman da halası Aysel Bakır'ın kurduğu tesiste saatte 300 kilovatsaatlik enerji üretilebildiğini söyledi. Üretilen elektriği devlet aracılığıyla Başkent Elektrik'e sattıklarını belirten Karaman, halası sayesinde kendisinin de iş imkanı bulduğunu kaydetti. 

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