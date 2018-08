Devlere meydan okudular

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın iPhone için boykot çağrısı üzerine gözler yerli akıllı telefon markalarına çevrildi. Birçok yerli marka geliştirdikleri akıllı telefonları Türkiye’deki tüketicilerin kullanımına sunuyor. Dünyadaki trendleri izleyen ve Türkiye’deki tüketicilerin taleplerini anlayan yerli markalar geliştirdikleri akıllı telefonlarla hem özellik hem de servis bakımından teknoloji devlerine meydan okuyan bir hale geldiler. Yapay zekâlı teknolojilerden ‘Dolby’ imzalı ses kalitesine kadar pek çok özellik artık yerli akıllı telefonlarda var. En önemlisi ise tüketicilere olan satış sonrası destek. Servislere önemli yatırımlar yapan yerli markalar, telefonların bozulması veya hasar görmesi durumunda yarım saatte gerekli işlemleri yaparak telefonları tüketicilere teslim ediyor. Kısacası yerli akıllı telefonların öne çıkan çok özelliği var. Biz de buradan yola çıkarak en yeni yerli akıllı telefonları masaya yatırdık.









YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ VAR

AKILLI telefonlardaki yapay zekâ trendine yerli markalar da katıldı. Casper’ın geliştirdiği son modellerden biri olan VIA A3 Plus, yapay zekâ ile kullanıcılara önemli kolaylıklar sunuyor. Bu kolaylıklardan biri kamera da görülüyor. Yapay zekâ sayesinde çekilecek fotoğraflardaki görüntüler tanınıyor ve ayarlar otomatik olarak yapılıyor. Örneğin; bir manzara fotoğrafı çekmek için kamerayı açtığınızda, manzara fotoğrafı için en uygun ayarlar otomatik olarak yapılıyor. VIA A3 Plus’ta yapay zekânın faydasının görüldüğü diğer bir özellik ise şarj ömründe. Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına göre işlemci performansı optimize ediliyor. 2 bin 699 TL









FİYAT/PERFORMANS İLE ÖNE ÇIKIYOR

YERLİ üretim için düğmeye basarak bu yıl içinde Ankara’daki fabrikada akıllı telefon üretmeye başlayacak Başarı Elektronik’in yeni modeli Kaan N2 oldu. Fiyat/performansla öne çıkan Kaan N2, metalik bir kasaya sahip. Kaan N2’nin, çift arka kamerası bulunuyor. Bu kameralardan biri 13 MP ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Diğerinde ise 8 MP geniş açılı fotoğraf çekme özelliği bulunuyor. HDR ve Panorama çekim yapabildiğiniz arka kamera ile Full HD kayıt da yapabiliyorsunuz. Telefon siyah ve altın renk seçenekleri ile kullanıcılara geliyor. 5.7 inç büyüklüğünde 18:9 görüntü oranına sahip 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekranı bulunuyor. Bu ekran kavisli hatlara sahip ve kenarları çok ince tutulmuş. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan Kaan N2, 128 GB’a kadar microSD desteği de sağlıyor. 999 TL









DOLBY İMZALI SES KALİTESİ

‘MADE in Turkey’ damgalı diğer bir akıllı telefon modeli General Mobile. İstanbul İkitelli’de üretim yapan şirketin dikkat çeken modellerinin başında GM 8 geliyor. Ses konusunda uzmanlığıyla bilinen Dolby ile çalışan General Mobile, bu çalışmalarını GM 8 modelinde kullandı. Model, kaliteli ve yüksek sesli kulaklıklarla geliyor. 5.7 inçlik HD+ ekrana sahip olan GM 8, Android One desteğiyle kullanıcılara Android işletim sisteminin güncel sürümlerine hızlı geçiş imkanı sunuyor. 13 megapiksellik geniş açılı selfie kamerası modelin diğer dikkat çeken özelliği. 1.299 TL









GECE SELFIE'Sİ ÖZELLİĞİ

Yerli markalı akıllı telefonların ilk adımını atan şirketlerin başında Turkcell geliyor. T serisi ile Türkiye’de önemli pazar payına sahip olan Turkcell’in en yeni akıllı telefon modeli T80. 13 megapiksellik flaşlı ön kamerasıyla dikkat çeken T80 bu sayede kullanıcıların geceleri bile selfie çekebilmesini kolaylaştırıyor. Turkcell T80, arkasında çift kamera bulunduruyor. 13 ve 2 megapiksellik ana kamera kullanan T80, derinlik efekti ve 3D fotoğraf çekme gibi özelliklere sahip. Gücünü Qualcomm’un giriş seviyesi işlemcilerinden olan 8 çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisinden alan model, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama sunuyor. 1.299 TL









METAL İLE CAMI BİRLEŞTİRDİ

TÜRKİYE’de üretim yapan markalarından biri Vestel. Manisa’daki fabrikasında yaklaşık 5 yıldan beri akıllı telefon üreten Vestel’in en yeni modeli Venus Z20 oldu. Model, tasarım ve donanım özellikleri bakımından öne çıkıyor. Cam ve metal bir tasarıma sahip olan modelin kasa-ekran oranı yeni nesil akıllı telefon trendlerine uyum sağlamış durumda. Biri 16 megapiksel diğeri 5 megapiksel olmak üzere çift kameraya sahip olan Z20, bu sayede kullanıcıların fotoğraflarında alan derinliği yaratmasını ve daha kaliteli fotoğraflar elde etmesini sağlıyor. 2 bin 099 TL