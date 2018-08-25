Devlere meydan okudular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDevlere meydan okudular
GeriEkonomi Devlere meydan okudular
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
25.08.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Devlere meydan okudular

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Devlere meydan okudular

Yerli akıllı telefonlar en son teknolojik özelliklere kavuşarak teknoloji devlerine meydan okumaya başladılar. Yapay zekâdan Dolby ses kalitesine kadar pek çok yenilik yerli akıllı telefonların özellikleri arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın iPhone için boykot çağrısı üzerine gözler yerli akıllı telefon markalarına çevrildi. Birçok yerli marka geliştirdikleri akıllı telefonları Türkiye’deki tüketicilerin kullanımına sunuyor. Dünyadaki trendleri izleyen ve Türkiye’deki tüketicilerin taleplerini anlayan yerli markalar geliştirdikleri akıllı telefonlarla hem özellik hem de servis bakımından teknoloji devlerine meydan okuyan bir hale geldiler. Yapay zekâlı teknolojilerden ‘Dolby’ imzalı ses kalitesine kadar pek çok özellik artık yerli akıllı telefonlarda var. En önemlisi ise tüketicilere olan satış sonrası destek. Servislere önemli yatırımlar yapan yerli markalar, telefonların bozulması veya hasar görmesi durumunda yarım saatte gerekli işlemleri yaparak telefonları tüketicilere teslim ediyor. Kısacası yerli akıllı telefonların öne çıkan çok özelliği var. Biz de buradan yola çıkarak en yeni yerli akıllı telefonları masaya yatırdık.

Devlere meydan okudular



YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ VAR
AKILLI telefonlardaki yapay zekâ trendine yerli markalar da katıldı. Casper’ın geliştirdiği son modellerden biri olan VIA A3 Plus, yapay zekâ ile kullanıcılara önemli kolaylıklar sunuyor. Bu kolaylıklardan biri kamera da görülüyor. Yapay zekâ sayesinde çekilecek fotoğraflardaki görüntüler tanınıyor ve ayarlar otomatik olarak yapılıyor. Örneğin; bir manzara fotoğrafı çekmek için kamerayı açtığınızda, manzara fotoğrafı için en uygun ayarlar otomatik olarak yapılıyor. VIA A3 Plus’ta yapay zekânın faydasının görüldüğü diğer bir özellik ise şarj ömründe. Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına göre işlemci performansı optimize ediliyor. 2 bin 699 TL

Devlere meydan okudular



FİYAT/PERFORMANS İLE ÖNE ÇIKIYOR
YERLİ üretim için düğmeye basarak bu yıl içinde Ankara’daki fabrikada akıllı telefon üretmeye başlayacak Başarı Elektronik’in yeni modeli Kaan N2 oldu. Fiyat/performansla öne çıkan Kaan N2, metalik bir kasaya sahip. Kaan N2’nin, çift arka kamerası bulunuyor. Bu kameralardan biri 13 MP ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Diğerinde ise 8 MP geniş açılı fotoğraf çekme özelliği bulunuyor. HDR ve Panorama çekim yapabildiğiniz arka kamera ile Full HD kayıt da yapabiliyorsunuz. Telefon siyah ve altın renk seçenekleri ile kullanıcılara geliyor. 5.7 inç büyüklüğünde 18:9 görüntü oranına sahip 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekranı bulunuyor. Bu ekran kavisli hatlara sahip ve kenarları çok ince tutulmuş. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan Kaan N2, 128 GB’a kadar microSD desteği de sağlıyor. 999 TL

Devlere meydan okudular



DOLBY İMZALI SES KALİTESİ
‘MADE in Turkey’ damgalı diğer bir akıllı telefon modeli General Mobile. İstanbul İkitelli’de üretim yapan şirketin dikkat çeken modellerinin başında GM 8 geliyor. Ses konusunda uzmanlığıyla bilinen Dolby ile çalışan General Mobile, bu çalışmalarını GM 8 modelinde kullandı. Model, kaliteli ve yüksek sesli kulaklıklarla geliyor. 5.7 inçlik HD+ ekrana sahip olan GM 8, Android One desteğiyle kullanıcılara Android işletim sisteminin güncel sürümlerine hızlı geçiş imkanı sunuyor. 13 megapiksellik geniş açılı selfie kamerası modelin diğer dikkat çeken özelliği. 1.299 TL

Devlere meydan okudular



GECE SELFIE'Sİ ÖZELLİĞİ
Yerli markalı akıllı telefonların ilk adımını atan şirketlerin başında Turkcell geliyor. T serisi ile Türkiye’de önemli pazar payına sahip olan Turkcell’in en yeni akıllı telefon modeli T80. 13 megapiksellik flaşlı ön kamerasıyla dikkat çeken T80 bu sayede kullanıcıların geceleri bile selfie çekebilmesini kolaylaştırıyor. Turkcell T80, arkasında çift kamera bulunduruyor. 13 ve 2 megapiksellik ana kamera kullanan T80, derinlik efekti ve 3D fotoğraf çekme gibi özelliklere sahip. Gücünü Qualcomm’un giriş seviyesi işlemcilerinden olan 8 çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisinden alan model, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama sunuyor. 1.299 TL

Devlere meydan okudular



METAL İLE CAMI BİRLEŞTİRDİ
TÜRKİYE’de üretim yapan markalarından biri Vestel. Manisa’daki fabrikasında yaklaşık 5 yıldan beri akıllı telefon üreten Vestel’in en yeni modeli Venus Z20 oldu. Model, tasarım ve donanım özellikleri bakımından öne çıkıyor. Cam ve metal bir tasarıma sahip olan modelin kasa-ekran oranı yeni nesil akıllı telefon trendlerine uyum sağlamış durumda. Biri 16 megapiksel diğeri 5 megapiksel olmak üzere çift kameraya sahip olan Z20, bu sayede kullanıcıların fotoğraflarında alan derinliği yaratmasını ve daha kaliteli fotoğraflar elde etmesini sağlıyor. 2 bin 099 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

İşte yeni Ayder

Devlere meydan okudular

Alman CEO'dan patron ve yatırımcılara Türkiye çağrısı