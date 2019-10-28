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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU / AMSTERDAM
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Devlere %100 Türk pamuğu

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Devlere %100 Türk pamuğu

Malatya’da 32 yıl önce kurulan ve dünyanın en önde gelen markalarına denim kumaşı üreten Çalık Denim, 2020’de tüm üretimini Türk pamuğundan yapmaya hazırlanıyor. Amsterdam’da gerçekleştirilen Kingspins Show Fuarı’nda yeni ürünlerini sergileyen Çalık Denim, dünyanın ilk 10 premium denim üreticisi arasında.

TÜRKİYE’NİN en büyük denim (kot kumaşı) ihracatçılarından Çalık Denim, 55 milyon metre denim kumaşı üretim kapasitesine sahip. Diesel, H&M, Replay, G-Star, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Topshop, River Island, M&S, Joe’s Jeans, Banana Republic, Zara, Gap, Mavi ve Colin’s gibi pek çok tanınmış markaya denim kumaşı üreten, alanında yenilikçi ürünleriyle fark yakalayan Çalık Denim, üretiminde BCI sertifikalı Türk ve Amerikan pamuğu kullanıyor. Amsterdam’da gerçekleştirilen ve dünyanın önde gelen denim üreticilerini bir araya getiren Kingspins Show Amsterdam Fuarı’na yeni ürünlerini sergileyen Çalık Denim’in davetiyle katıldık. Fuar öncesinde de “Ever Evoling Talks by Calik Denim” etkinliğini düzenleyen Çalık Denim Genel Müdürü Fatih Doğan, Türkiye’nin dünyanın 4’üncü büyük denim kumaş ihracatçısı olduğunu belirterek,  “Biz kumaşı üretip markaların anlaştığı konfeksiyonculara kumaşları veriyoruz. Son yıllarda Tunus, Mısır, Vietnam, Bangladeş’te üretim yapan markaların Türkiye’yi tercih etmeye başladıklarını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çalık Denim Malatya’ya 200 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yeni teknoloji üretim tesislerimizde, Ar-Ge’ye de yatırım yapacak öncü işler yapıyoruz” diyor.

PAMUK STRATEJİK ÜRÜN

Doğan, 2019 yılının ilk 9 ayında 34 milyon metre denim kumaşı ürettiklerini, son dönemde de en ekolojik denim kumaşını yaparak sektörde fark yarattıklarını anlatıyor. Doğan’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’nin 1.5 milyon ton pamuk ihtiyacı var. Son yıllarda GAP projesiyle toplam üretim kapasitesi 1 milyon ton civarına yaklaştı ancak verimlilikten dolayı 700 bin ton pamuk kullanılabiliniyor. Çalık Denim ise kullandığı pamuğun yüzde 50’sini ithal ediyor. 300-400 bin ton pamuğu ABD’den alan Çalık Denim son 3 yıldır Mahmut Can Çalık’ın önderliğinde pamuk üreticisi çiftçilerle çalışmaya başladı. Doğan, “Çiftçilere eğitim veriyoruz. Lisanslı depoculuğu başlatacağız. İyi tohumlara yönlendirme yapıyoruz. Hedeflerimiz arasında 2020-2021’de ürettiğimiz tüm denim kumaşların pamuğunu Türkiye’den temin etmek var. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Pamuk Türkiye için stratejik bir ürün olmalı.
Türkiye kendi pamuğunu üretebilmeli” diyor.

180 PROJE

2018 yılında Çalık Denim Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 321’inci, tekstil ihracatçıları arasında da 11’inci sırada yer aldı. 2200 kişiyi istihdam eden Çalık Denim’in Ar-Ge’sinde bugüne kadar 180 proje çalışması yapıldı.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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