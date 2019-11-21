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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Devlerden ‘plastik’ sözü

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Devlerden ‘plastik’ sözü

GLOBAL Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), plastik kirliliğiyle mücadele için İş Dünyası Plastik Girişimi’ni oluşturdu.

Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren 26 şirket, plastik kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil oldu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “İklim değişikliği dünya ekonomisine yıllık 500 milyar dolara yakın zarar veriyor. Okyanuslara yıllık 8 milyon ton plastik atık atılıyor. Türkiye’de kullanılan plastik miktarından daha fazlası okyanuslara dökülüyor. Bu korkunç bir durum” dedi.

400 MİLYON TON ATIK

Koç Topluluğu olarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı bir bütün olarak gördüklerini söyleyen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, halihazırda dünyayı ve insan sağlığını tehdit eden plastiğin yarısından fazlasının son 20 yılda üretildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada her yıl 400 milyon tona yakın plastik üretiliyor. Bu üretimin yarısından fazlası, kullanımı dakikaları geçmeyen tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Bu plastiklerin doğada kaybolması ise yüz yılları alıyor. Bugüne kadar üretilmiş her 4 plastikten 3’ü atık olarak kirlilik oluşturuyor. Koç Topluluğu olarak, 2020 yılının sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ettik. Ancak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz.”

PLASTİK kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olan ve “İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında, 2021 yılına kadar plastik taahhütlerimizi açıklayarak çözümün parçası olacağız” taahhüdünde bulunan şirketler şu şekilde: “Akkök Holding, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Coca Cola İçecek, Deloitte, Eczacıbaşı Holding, Elif Plastik, Garanti BBVA, Gürallar, IC Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Liman Holding, Migros, Nestle, Sütaş, Unilever Türkiye, Organik Kimya, P&G, Sabancı Holding, Sunar, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding, Pepsico, WPP.”

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