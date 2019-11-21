Devlerden ‘plastik’ sözü
GLOBAL Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), plastik kirliliğiyle mücadele için İş Dünyası Plastik Girişimi’ni oluşturdu.
Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren 26 şirket, plastik kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil oldu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “İklim değişikliği dünya ekonomisine yıllık 500 milyar dolara yakın zarar veriyor. Okyanuslara yıllık 8 milyon ton plastik atık atılıyor. Türkiye’de kullanılan plastik miktarından daha fazlası okyanuslara dökülüyor. Bu korkunç bir durum” dedi.
400 MİLYON TON ATIK
Koç Topluluğu olarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı bir bütün olarak gördüklerini söyleyen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, halihazırda dünyayı ve insan sağlığını tehdit eden plastiğin yarısından fazlasının son 20 yılda üretildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada her yıl 400 milyon tona yakın plastik üretiliyor. Bu üretimin yarısından fazlası, kullanımı dakikaları geçmeyen tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Bu plastiklerin doğada kaybolması ise yüz yılları alıyor. Bugüne kadar üretilmiş her 4 plastikten 3’ü atık olarak kirlilik oluşturuyor. Koç Topluluğu olarak, 2020 yılının sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ettik. Ancak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz.”
PLASTİK kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil olan ve “İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında, 2021 yılına kadar plastik taahhütlerimizi açıklayarak çözümün parçası olacağız” taahhüdünde bulunan şirketler şu şekilde: “Akkök Holding, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Coca Cola İçecek, Deloitte, Eczacıbaşı Holding, Elif Plastik, Garanti BBVA, Gürallar, IC Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Liman Holding, Migros, Nestle, Sütaş, Unilever Türkiye, Organik Kimya, P&G, Sabancı Holding, Sunar, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding, Pepsico, WPP.”
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