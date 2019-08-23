Devler liginde 44 Türk
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record), müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesini açıkladı.
ENR’ın hazırladığı analizdeki veriler, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden olan inşaat sektöründe durgunluğun devam ettiğini ortaya koydu. Uluslararası inşaat pazarında 2017 yılında gözlenen kıpırdanma “Küresel pazar yönünü yeniden yukarıya mı çeviriyor?” sorularının sorulmasına neden olmuştu. Ancak ENR verilerine göre; 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yüzde 1’lik artışla 482.4 milyar dolardan 487.3 milyar dolara çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012–2014 döneminde ise 500-544 milyar dolar bandında seyretmişti.
TÜRKİYE 2. SIRADA
2018’de Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer aldı. ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2018 yılında 44 oldu. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4.6 oldu. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu’da yüzde 9.7’den yüzde 10.4’e yükselirken, Asya’da yüzde 4’ten yüzde 2.1’e geriledi. Firmaların pazar payı, Afrika’da çok değişmeyerek yüzde 5.6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla yüzde 7’ye ulaşıldı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, şu değerlendirmeyi yaptı: “Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen sektörümüzün ‘dünya devler ligi’nde, 44 müteahhitlik firmamız ile yerimizi koruyor olmamız büyük önem taşımaktadır. Müteahhitlerimiz, yurtiçinde artan zorluklar nedeniyle yurtdışına daha çok yoğunlaşmış ve bu pazarlarda 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 5.6 milyar dolar tutarında toplam 130 proje üstlenmiştir. Böylece yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimiz kapsamında bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 projeye ulaşılmıştır. Yıl sonunda ise yeni proje tutarında 20 milyar dolar düzeyine tekrar ulaşmayı amaçlıyoruz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle