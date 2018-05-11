Devler Hintli şirket için yarışıyor
Google'ın ana şirketi Alphabet, Hindistan'da faaliyet gösteren e-ticaret şirketi Flipkart'a yatırım yapmak için görüşmeler yapıyor.
CNBC'de yer alan habere göre, Alphabetin amacı Flipkartın yüzde 77 hissesini almak için teklif yapan Walmart’ın teklifine bir karşılık vermek.
Hint basınında Alphabetin Flipkarta 3 milyar dolar yatırım yapacağına ilişkin haberler çıkmıştı.
Walmart ise Flipkartın yüzde 77 hissesini almak için 16 milyar dolara anlaştı. Bu 16 milyarın 2 milyar doları ise yeni öz sermaye fonu yoluyla gerçekleştirilecek
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