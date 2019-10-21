Devler anlaştı... Uzlaşı çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDevler anlaştı... Uzlaşı çıktı
GeriEkonomi Devler anlaştı... Uzlaşı çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
21.10.2019 - 21:46, Son Güncelleme:

Devler anlaştı... Uzlaşı çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devler anlaştı... Uzlaşı çıktı

ABD'de opioid krizinde rolü olduğu iddia edilen dört ilaç şirketi, davalı oldukları Ohio eyaleti bölgeleri Summit ve Cuyahoga ile uzlaşmaya vardı.

İlaç dağıtıcıları McKesson Corp, Kardinal Sağlık, AmerisourceBergen ile ilaç üreticisi Teva Pharmaceutical, Ohio eyaleti bölgeleri Summit ve Cuyahoga ile ülkede ilk federal davanın başlamasını engelleyen 260 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti.

Tarafların uzlaşmaya, davanın başlamasının birkaç saat öncesinde vardığı bildirildi. Şirketlerin ayrı ayrı ödeyeceği rakam belirsizliğini korurken, Cuyahoga bölge yönetimi avukatı Hunter Shkolnik, uzlaşma uyarınca AmerisourceBergen, Kardinal Sağlık ve McKesson'in toplam 215 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Uzlaşma çerçevesinde merkezi İsrail'de bulunan ilaç şirketi Teva Pharmaceutical'ın ise 20 milyon dolar nakit ve 25 milyon dolar değerinde opioid bağımlılığıyla mücadelede kullanılan Suboxone ilacı katkısı yapacağı kaydedildi.

Uzlaşmayı kabul etmeyen Walgreens Boots Alliance ve diğer şirketler için 6 ay içerisinde yeni dava süreçlerinin başlayacağı bildirildi.

Ohio eyaleti bölgeleri Summit ve Cuyahoga, şirketlere opioid krizinde rolleri olduğu suçlamasıyla dava açmıştı.

Resmi rakamlara göre 1997 ve 2017 arasında ABD'de opioid maddesi içeren ilaç kullandığı belirtilen 400 bin kişi hayatını kaybetti.

OPİOİD KRİZİ

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor. 1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. 1990’lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi için de kullanılıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, günde ortalama 130 ABD vatandaşı aşırı dozda ağrı kesici nedeniyle hayatını kaybediyor.
ABD'li milyarder Sackler ailesinin ilaç şirketi Purdue ve diğer 21 firmaya, ağrı kesici ilaçlarında yüksek oranda bulunan opioid maddesinin bağımlılık yapması nedeniyle 2 bin 600'den fazla dava açılmıştı.

Söz konusu tartışmalı ilaçları üreten Purdue Pharma şirketi, ülke genelinde 27 eyaletin başsavcılarıyla vardığı adli uzlaşma anlaşmasında eyalet yönetimlerine toplam 12 milyar doları bulacağı tahmin edilen miktarda tazminat ödemeyi kabul etmişti. 20 eyalet ise şirketin önerisini reddetmişti.
Purdue Pharma şirketi kapsamlı adli uzlaşma anlaşması kapsamında kaynaklarının tamamının tazminat ödemelerinde kullanılabilmesi için iflas başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme süreci devam ediyor.

ABD'nin Oklahoma eyaleti de eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazanmıştı. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2019)-2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle