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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.02.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Boğaziçi Zirvesi için geri sayım başladı

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Boğaziçi Zirvesi için geri sayım başladı

Geçtiğimiz yıl 380 milyon dolarlık anlaşmanın yapıldığı Boğaziçi Zirvesi'nin 10'uncusu gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 82 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile 9'uncusu gerçekleştirilen ve 380 milyon dolarlık anlaşmanın yapıldığı Boğaziçi Zirvesi'nin 10'uncu yılı için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da 10. kez düzenlenecek olan zirvenin ana teması 'Ortak Gelecek için İnsan Odaklı Kalkınma' olarak belirlendi.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, bu yılın zirve için çok önemli olduğunu belirterek, 10'uncu yıla damgasını vuracak yeni projeler planladıklarını söyledi. Özgencil, "Ana temamızı ve ana konu başlıklarını belirledik. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte alt başlıkları da netleştireceğiz. Esas hedefimiz, Boğaziçi Zirvesi’ni bir marka haline getirmek" dedi.

Bu seneki panellerin 12 farklı alanda, 17 alt konu başlığıyla gerçekleştirilmesinin planlandığını anlatan Özgencil, temel panellerin ihracat, bankacılık ve finans, altyapı yatırımları ve inşaat, enerji, teknoloji, ulaştırma, telekomünikasyon, kadın girişimciliği, uluslararası ekonomi, spor, sanat, genç liderler alanlarında gerçekleştirileceğini söyledi.

Zirvenin 17 alt konu başlığı da şu şekilde belirlendi:

"Dünyayı Akıllılaştırma: Nesnelerin İnterneti, Otomasyon: İyi, Kötü ve Çirkin, Dönüşümde Turizm: Sosyal Medyanın Gücü, İddialı Bir Çevre Gündemine Doğru: COP24, Endüstriyel İşletmeler İçin Yeşil Enerjiyi Dost Etmek: İş Adamları İçin Bir Kılavuz, Kalkınma- insani, Toplumlar Arasındaki Boşluğu Kapatacak Kapsayıcı Teknolojik Gelişme, Yeşil Para: İslami Finans ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir Ekonomik Gelişme İçin Kadın ve Gençlerin Güçlendirilmesinin Teşvik Edilmesi, İnsani Bir Gündemin Peşinde: Türkiye’nin Dünya Vizyonu, Gençlik: Gelecekteki Gelişim İçin Dinamo, Barış ve Anlayış Oluşturucu, Karadeniz Bölgesinde İşbirliği, İstikrar ve Huzurun Artırılması: Rolü ve KEİ için Gelecek Perspektifleri, Küresel Yönetişimde MIKTA: Yapıcı Katılımı Destekleyen Orta Güçler, Milenyum Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirliğin Sosyal Gelişme Yönündeki Sosyal Aktivist Hareketlerin Rolü, Dijital Okuryazarlık: Kullanıcıların içeriği kendi vizyonları veya uzmanlıklarıyla iyileştirmelerini sağlayan dijital platformların kullanılması, Göbeklitepe: Yeni Bir Tarih Teorisi".

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