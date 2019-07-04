Dev yapılandırmadan halka arz çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDev yapılandırmadan halka arz çıktı
GeriEkonomi Dev yapılandırmadan halka arz çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Emre ESER
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dev yapılandırmadan halka arz çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev yapılandırmadan halka arz çıktı

Bereket Enerji 9 banka ile 4.6 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırması için el sıkıştı. Şirket bankalarla yaptığı pazarlık sonucu yenilenebilir enerjideki 1.156 megavatlık kurulu gücünü önümüzdeki yıl halka arz edecek. Şirketin bu süreçte hedefinde dev yatırım fonlarının yeşil enerjiye ayırdığı kaynaklar var.

SON günlerde yüksek borçluluk oranları ve ödenemeyen krediler ile gündeme gelen enerji sektöründe yeni gelişmeler yaşanıyor. Çok sayıda şirket bankalarla borçlarını yeniden yapılandırma pazarlığına devam ederken sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Bereket Enerji 9 banka ile 4.6 milyar dolarlık borç yapılandırması konusunda anlaştı. Bu, enerji sektöründeki en büyük yeniden yapılandırma tutarı olurken Bereket Enerji’nin bankalarla pazarlığından yenilenebilir enerjideki tüm portföyünü halka arz etme kararı çıktı. Buna göre Bereket Enerji yenilenebilir enerji alanındaki 1.156 megavatlık kurulu gücü sahip santrallarını önümüzdeki yıl halka arz edecek.

Yenilenebilir enerjiyi kendileri için büyük bir fırsat olarak gördüklerini belirten Bereket Enerji Grubu CEO’su İdris Küpeli, “Dünyanın en büyük projelerine yatırım yapan dev fonlar yatırımlarının yüzde 3’ünü, yüzde 5’ini artık yenilenebilir enerjiye aktarıyor. Oran olarak küçük gibi görünse de bu fonların milyar dolarlık portföylerine baktığımız zaman yüzde 3’ün ne kadar büyük bir miktara karşılık geldiğini görebiliyoruz. Mevcut şartlarda Türkiye’deki varlıklar dolar olarak çok ucuz. Fonların yeşil enerjiye ilgisi de bu kadar yüksekken bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz. Şu an elimizdeki yeşil portföyün yüzde 70’inde devletin alım garantisi var. Tüm bunlar cazibeyi daha da artırıyor. Daha ilk seneden temettü verecek bir portföy oluşturduk” şeklinde konuştu.

TAHMİNLERİMİZ TUTMADI

Yeniden yapılandırma sürecine gelene kadar enerji sektörünün genelinde olduğu gibi kendilerinin de büyük hatalar yaptığını belirten Küpeli, “Bir dönem enerji yatırımları çok cazibeliydi. Ancak çok sayıda yatırımın bir anda yapılması arzın talebi geçmesine neden oldu. Fiyat projeksiyonlarımız tutmadı. Fiyatlar aşağı yönlü hareket izledi. Termik santralları çok yüksek fiyatlardan aldığımızı yeni anladık. Ne yatırımcı olarak bizim ne de finansman sağlayan kuruluşlar olarak bankaların tahminleri tutmadı. Hiçbir uluslararası danışmanın çizdiği fiyat grafiği gerçekleşmedi. Hatalarımızı sektör olarak yeni gördük” ifadelerini kullandı.

 

ÇOK HIZLI BÜYÜYEREK HATA YAPTIK

ENERJİ sektöründeki hızlı büyümenin şirketler için problem oluşturduğunu dile getiren Küpeli, “Hızlı bir büyüme yaşadık ancak bunu kendi öz kaynaklarımızla değil de borçla yaptık. Borçla büyüdüğümüz için aynı hızda kurumsal gereklilikleri sağlayamadık. TL kazanıp dövizle ödemeye çalıştık” diye konuştu.

 

2 YIL YENİ YATIRIM YOK

2 yıl boyunca yeni yatırım yapmayacaklarını belirten İdris Küpeli, “Grup olarak şu anda sadece zorunlu yatırımlarımızı ve yenileme yatırımlarını yapacağız. 200 milyon dolara Yatağan’da bir rehabilitasyon yatırımımız ve yıllık 100 milyon dolar da dağıtım tarafındaki yenileme yatırımlarımız sürecek” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Öğretmen, polis, doktor... İşte memurların maaşları
En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye de listede
Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor
Enflasyon son bir yılın en düşüğüne geriledi