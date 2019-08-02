Dev teleskopa dev protesto
ABD’nin Hawaii eyaletinin en yüksek dağı Mauna Kena’ya yapılması planlanan dünyanın en büyük teleskopu projesi, çarşamba günü bölgenin yerlilerini harekete geçirdi.
Hawaii yerlileri, kutsal kabul ettikleri dağa yapılacak 1.4 milyar dolarlık (7 milyar 833 milyon 700 bin TL) dev projeyi engellemek için hukuksal mücadelelerini sürdürürken, projeye destek verenlerse, dev teleskobun bölgedeki yüzlerce kişiye iş imkânı sağlayacağını savunuyor. Mauna Kea’nın zirvesi, Kuzey Yarımkürede astronomi gözlemi yapmak için en iyi şartlara sahip. Protestolara Hawaii asıllı ABD’li ünlü aktörler Dwayne Johnson ve Jason Momoa (40) da katılırken, ABD’li şarkıcı Bruno Mars ise paylaştığı Instagram gönderisinde bölge halkının yanında olduğunu açıkladı.
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