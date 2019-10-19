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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.10.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Dev şirketten uçuş uyarısı

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Dev şirketten uçuş uyarısı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kabin personelinin, ücretlerin artırılması talebiyle pazar günü yapacağı greve diğer hava yolu şirketleri çalışanları da katılacak.

Alman Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da kabin personelinin, ücretlerin artırılması talebiyle pazar günü yapacağı greve Lufthansa Group çatısı altında faaliyet gösteren düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanlarının da katılacağını bildirdi.

UFO Başkanı Daniel Flohr, yaptığı açıklamada, Lufthansa ile ücretlerin artırılması konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı Frankfurt ve Münih havalimanlarında 20 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan itibaren 5 saatlik iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını söyledi.

Flohr, söz konusu iş bırakma eylemine Lufthansa Group çatısı altında hava yolu operasyonlarını yürüten SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings ve Eurowings'ın kabin görevlilerinin de Almanya çapında katılacağını duyurdu. Öte yandan UFO, ücret artışı taleplerini kabul etmeyen Lufthansa'nın, greve katılacak çalışanları korkutmaya çalıştığını iddia etti.

500'den fazla uçuşun söz konusu grevden etkilenmesinin beklendiği belirtilerek, yolculardan hava yolu şirketlerinden mevcut uçuşları hakkında bilgi almaları istendi. Lufthansa, söz konusu grev kararının "yasal olmadığını" ve 20 Ekim'de uçuşların planlandığı gibi devam edeceğini açıklamıştı.

Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşüren Lufthansa, daha önce bu yıl için 2,4-3 milyar avro arasındaki faiz ve vergi öncesi kar hedefini, 2-2,4 milyar avro olarak revize etmişti. 

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