Dev şirketten satın alma kararı
ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, İsrail merkezli startup'ı CloudEndureu 200 veya 250 milyon dolara satın almayı değerlendiriyor.
İsrail merkezli Globesun haberi, isimsiz kaynakları alıntılayarak söz konusu satın almanın 250 milyon dolar karşılığında yapılacağını belirtirken, başka kaynaklar ise şirketlerin 200 milyon dolarda anlaşacağını duyurdu.
TechCrunch, Tel Aviv merkezli CloudEndureun kullanıcılarına, bulut sistemlerini etkileyen ve önceden bilinemeyen durumlarda, "felaketten kurtarma hizmeti" veriyor.
Söz konusu satın alımla ilgili Amazon veya CloudEndure henüz bir açıklamada bulunmadı.
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