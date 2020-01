Dev şirketten flaş karar! İkonik modele böyle veda ettiler

Geçtiğimiz yaz aylarında açıklama yapan Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, Beetle'ın üretimini sonlandırdığını duyurmuştu. CNBC'nin haberine göre Volkswagen, son örneğini Temmuz 2019'da banttan indirdiği modeline veda videosu yayınladı.

Beatles'ın "Let It Be" şarkısının cover'ı duyulan videonun finalinde Beetle gökyüzüne yükseliyor. Otomobil dünyasında önemli yer tutan Beetle, Herbie the Love Bug gibi filmlerle gönüllerde taht kuran orijinal modeliyle 2003 yılına kadar üretimde kalmıştı.

1998 yılında New Beetle adında bir modelle yola devam etmiş, 2011 yılında ise yenilenerek coupe havasına bürünmüştü. 1938 yılında Ferdinand Porsche tarafından 'halkın arabası' olarak dizayn edilen Beetle için Volkswagen Group Amerika'nın CEO'su Scott Keogh, "Veda zamanı geldi ancak markamızın gelişiminde oynadığı rolüyle Beetle'ı asla unutmayacağız" demişti.