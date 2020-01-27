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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 12:25,Son Güncelleme:/

Dev şirketten flaş karar

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Dev şirketten flaş karar

Nestle, pankreasları yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak için yeterli enzim sağlamadığından yiyecekleri düzgün bir şekilde sindiremeyenlere yönelik ilaç olan Zenpep’i satın almak için Allergan ile anlaşmaya vardı.

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, ilaç firması Allergan ile besinlerin sindirimine yönelik ilaç olan Zenpep’i satın almak için anlaştığını açıkladı.

Satın almanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, anlaşmanın Allergan ve AbbVie'nin birleşmesiyle eş zamanlı olarak tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada, Zenpep’in pankreasları yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak için yeterli enzim sağlamadığından yiyecekleri düzgün bir şekilde sindiremeyenler için bir ilaç olduğu belirtilerek, 2018’de net satışlarının 237 milyon dolar olduğu bilgisi verildi. 

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