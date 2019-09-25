Dev şirketten flaş karar
Airbnb 2020’de hisselerini halka arz edeceğini duyurdu.
Skift'in haberine göre insanların seyahatlerinde konaklayacak yer bulmasını, mekan sahiplerinin kiralamasını sağlayan web uygulaması Airbnb, 2020 yılında halka arz etmeyi planladığını açıkladı.
192 ülkede 33 bin şehirde 800 binin üzerinde kiralık mekan seçeneği sunan şirket halka arzla en çok rağbet göre şirketlerden biri haline geleceği düşünülüyor.
San Fransisco merkezli şirket, 2019’un ikinci çeyreğinde 1 miyar üstüne çıktığını duyurmuştu. Şirketin kuruluşundan itibaren ise 80 milyar dolardan fazla kazanç elde etti.
Son finansman değeri 31 milyar dolar olan Airbnb için aralarında Paris ve Barcelona'nın da bulunduğu birçok şehirde sert kısıtlamalar söz konusu.
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