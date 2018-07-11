Dev şirkette işler kızıştı! Dudak uçuklatan teklif geldi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
11.07.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Dev şirkette işler kızıştı! Dudak uçuklatan teklif geldi

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Dev şirkette işler kızıştı! Dudak uçuklatan teklif geldi

21st Century Fox, İngiliz yayın kuruluşu Sky için teklifini hisse başına 10.75 sterlinden 14 sterline yükseltti. ABD merkezli Comcast ile Sky için tekliflerini uzun bir süredir yarıştıran 21st Century Fox'un bu son teklifiyle anlaşmanın değeri 32.5 milyar dolara yükseldi.

İngiliz Sky'ı almak için ABD'li yayın kuruluşları, 21st Century Fox ve Comcast teklif yarışı 18 aydır sürüyor.

CNBCde yer alan habere göre Skyın yüzde 39luk hissesini elinde bulunduran, ünlü medya patronu Rupert Murdocha ait 21st Century Fox, anlaşma için bağımsız otoritelerin de onayını garantilediğini söyledi.

Sky, Netflix ve Amazon gibi yeni medya kanallarıyla rekabet etmek için faaliyetlerini Avrupa'ya genişletmek isteyen medya şirketleri için çok talep gören bir medya şirketi. Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya'da ödemeli-TV alanında lider olan Sky, aynı zamanda geniş bant ve mobil telefon hizmetleri de veriyor.

CNBC'nin de ana şirketi olan ABD'li Comcast, Sky'ı almak için en son hisse başına 12.50 sterlin teklif etmişti.

 

 

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