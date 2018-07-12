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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Dev şirkette Ronaldo grevi

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Dev şirkette Ronaldo grevi

İtalyan otomotiv firması Fiat'ın çalışanları, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transferine harcanacak yüklü miktarı protesto etmek amacıyla 15 Temmuz'da greve gidecek.

İtalyan otomotiv firması Fiat'ın çalışanları, şirketin sahibi Andrea Agnelli'nin "kendilerinden yıllardır ekonomik fedakarlıklar beklediği halde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu yüzlerce milyon avro karşılığında başkanı olduğu İtalyan takımı Juventus'a transfer etmesini protesto" amacıyla greve gidecek.

İtalya'da Sendikalar Birliği (USB), ülkenin güneyindeki Melfi kasabasında bulunan Fiat fabrikasındaki çalışanlarını greve çağırdı.

USB'den yapılan yazılı açıklamada, "FCA (Otomotiv firması Fiat Chrysler Automobiles) ve CNHI (Kamyon ve traktör şirketi CNH Industrial) çalışanlarından yıllardır çok büyük ekonomik fedakarlıklar yapmaları istenirken, bir yandan bir futbolcunun alınması için yüzlerce milyon avro harcama kararı verilmesi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

USB, açıklamasında, bu sebeple 15 Temmuz akşamı yerel saatle 22.00'den (TSİ 23.00) 17 Temmuz sabahı 06.00'ya (TSİ 07.00) kadar grev ilan ettiğini duyurdu.

Juventus futbol kulübü ile FCA ve CNH Industrial şirketlerinin başında Agnelli'nin sahibi olduğu Exor holding bulunuyor.

Juventus, Ronaldo'yu 112 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra İtalyan basınında yer alan haberlere göre futbolcuya verilecek yıllık 30 milyon avro olmak üzere 4 yıl için toplam 120 milyon avro net ücretle transfer etmişti.

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