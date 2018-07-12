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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.07.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Dev şirkette deprem: O mühendis havaalanında yakalandı! 10 yıl hapis, 250 bin dolar para cezası

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Dev şirkette deprem: O mühendis havaalanında yakalandı! 10 yıl hapis, 250 bin dolar para cezası

Apple'ın otonom araç bölümünde çalışan eski mühendisi Xiaolang Zhang, proje bilgilerini çalıp Çinli şirketler tarafından desteklenen Xmotors'a satmaya giderken yakalandı.

Teknoloji devi Apple'da çalışan eski bir mühendisin, şirketin otonom araç projesindeki sırları Çinli şirketlere satmak üzereyken yakalandığı bildirildi. Habere göre Xiaolang Zhang adlı mühendis, Apple'ın otonom araç verilerini depoladığı bilgisayarla birlikte havaalanında yakalandı.

ZHANG, 10 YIL HAPİS VE 250 BİN DOLAR PARA CEZASI ALABİLİR

Haber 7’nin haberine göre federal ajanlar, Pekin'e son saniye bileti alan Xiaolang Zhang'i, Cumartesi günü San Jose Uluslararası Havalimanı'nda durdurdu. Zhang ajanlara, elektrikli ve otonom araçlar üzerine Xmotors'ta çalışmaya başlayacağını söylerken, Apple'ın 40 GB'lık proje verilerini karısının dizüstü bilgisayarına depoladığını itiraf etti.

Dev şirkette deprem: O mühendis havaalanında yakalandı 10 yıl hapis, 250 bin dolar para cezası

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayette Zhang'in, Apple'ın Titan kod isimli otonom araç ekibinin bir parçası olarak devre kartlarını tasarlayıp test ettiği ve şirketin ticari sırlarını çalarak Alibaba, Foxconn ve IDG Capital gibi dev Çinli şirketlerin yatırımcısı oldukları XMotors'a satmak üzereyken yakalandığı belirtiliyor.

Apple'ın güvenlik ekibi, Zhang'in mühendislik şemaları, teknik referans kılavuzları ve teknik raporlar da dahil olmak üzere birçok gizli veriyi çaldığını doğrularken: "Gizlilik ve fikri mülkiyetimizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda yetkililerle çalışıyoruz ve bu tür eylemleri yapan kişiler hakkında mümkün olan tüm yasal haklarımızı kullancağız." açıklamasını yaptılar. Zhang şimdi 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

 

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