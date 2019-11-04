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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Dev şirketin yöneticisinden flaş karar! Çalışanıyla ilişki yaşayınca...

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Dev şirketin yöneticisinden flaş karar! Çalışanıyla ilişki yaşayınca...

Dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden birinin üst yöneticisi ve genel müdürü, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için işini kaybetti.

McDonald's'dan yapılan açıklamada, Üst Yönetici (CEO) Steve Easterbrook'un, bir çalışanıyla karşılıklı rızaya dayalı ilişkiye girerek şirket politikasını ihlal ettiği, sağduyulu davranmadığı ve görevden alındığı belirtildi.

İngiliz iş adamı Easterbrook da çalışanlara gönderdiği e-postada, bir çalışanıyla ilişki yaşadığını ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.  Easterbrook, "Şirketin değerleri göz önünde bulundurulduğunda, gitmem gerektiği konusunda yönetim kuruluyla hemfikirim." ifadesini kullandı.

McDonald's yönetim kurulu üyelerinin cuma günü kapsamlı bir değerlendirmeden sonra 2015'ten bu yana şirketin üst yöneticisi olan Easterbrook'un görevden alınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Şirket, Easterbrook'un birlikte olduğu çalışan hakkında bilgi verilmeyeceğini açıklarken, avukatı da soruları yanıtlamaktan kaçındı. Yönetim kurulu, McDonald's'ın genel müdürlüğüne ve üst yöneticiliğine şirketin ABD biriminin müdürü Chris Kempczinski'yi getirdi. 

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