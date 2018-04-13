Dev şirketin varlık devri yabancıya en büyük şirket satışı oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDev şirketin varlık devri yabancıya en büyük şirket satışı oldu
GeriEkonomi Dev şirketin varlık devri yabancıya en büyük şirket satışı oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
13.04.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Dev şirketin varlık devri yabancıya en büyük şirket satışı oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev şirketin varlık devri yabancıya en büyük şirket satışı oldu

Altınyağ'ın mal varlıklarının 30.5 milyon dolar artı KDV bedelle Sodrugestvo Group SAya satışı 2018 yılının ilk çeyreğinde, Yabancı yatırımcıların ilan edilen en büyük şirket satın alması olurken, Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Elde ettiğimiz gelir ile yeni yatırımlara yönelmeyi amaçlıyoruz dedi.

İzmirin en eski sanayi kuruluşlarından Altınyağ Kombinaları A.Şye ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’ye ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 30.5 milyon dolar artı KDV bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.Aya satışı, ÿ2018 yılının ilk çeyreğinde Yabancı yatırımcıların ilan edilen en büyük şirket satın alması oldu.

Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yavaşladığı bir dönemde yaptığımız işlemle Altınyağ gibi istihdam yaratan bir kuruluşu emin ellere teslim ediyoruz. Prosedüre bağlı olarak, gerekli belgelerin ve izinlerin teminin ardından devir işlemi sona erecek. Amacımız, fabrikanın bürokratik işlemlerden etkilenmeden, kesintisiz bir şekilde üretime devam etmesini sağlamak. Biz de, elde ettiğimiz gelir ile yeni yatırımlara yönelmeyi amaçlıyoruz dedi.

Sodrugestvoya bir varlık satışı yapıldığını Altınyağ markasının yaşamaya devam edeceğini belirten Çevik şunları söyledi:

Bir yandan Altınyağın mal varlıklarının Sodrugestvo Groupa satışı için girişimde bulunurken, bir yandan da: Sermaye Piyasası Kurulunaÿ (SPK) 45 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştuk. Bu başvurumuza da geçtiğimiz Şubat ayında onay çıktı. Her iki girişimimizden elde ettiğimiz gelir ile bir yandan mali yapımızı güçlendirirken diğer yandan, iştirakimiz olan Etiler Marmarisin de yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yapmayı, var olan yatırımlarımızı güçlendirerek büyümeyi hedefliyoruz.ÿ

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Toplanan inek sütü miktarı arttı

Tavuk yumurtası üretimi azaldı

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?