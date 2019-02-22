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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.02.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Dev şirketin CEO'su o iddiaları yalanladı

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Dev şirketin CEO'su o iddiaları yalanladı

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba CEO'su Daniel Zhang, şirketin üst düzey çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağı iddialarını yalanladı ve şirketin bu yıl bünyesine daha fazla kişi katmak istediğini belirtti.

Çin merkezli sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Zhang, Alibaba'nın 2019'da platformdaki hizmet siparişleri ve üretimin yanında tüketimi arttırmayı hedeflediğine dikkat çekti:

Bu yıl hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız. Platformlarımızdaki kaynaklardan faydalanarak tüketimi destekleyecek ve üretim ve hizmet siparişlerini de arttıracağız.

Ekonomi kötüyken, büyük online platformların en iyi avantajı istihdam yaratmaktır.

Ocak ayında 2018'in üçüncü çeyreği için gelirlerini açıklayan Alibaba, yıllık gelirlerinde yüzde 41, hisse başına kazançlarda da yüzde 37 artış olduğunu duyurmuştu. ABD ve Çin arasında devam eden ticari gerginlikler sebebiyle şirket gelirlerinde düşüş ve 2019 için de olumsuz bir görünüm bekleniyordu.

 

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