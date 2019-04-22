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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.04.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Dev şirketin CEO'su hakkında yeni iddia

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Dev şirketin CEO'su hakkında yeni iddia

Nissan Motor'un eski başkanı Carlos Ghosn'un, satış performansı düşmesine karşın Umman'daki bir Nissan bayisine her yıl yaklaşık 5 milyon dolar ödediği iddia edildi.

Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan ancak hakkındaki yeni iddialar nedeniyle yeniden tutuklanan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Tokyo savcıları tarafından bugün yeni iddialarla suçlanması bekleniyor. Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nissan Motor'un, Ghosn’un onayıyla her yıl, satış performansı düşse dahi Umman'daki bir bayiye yaklaşık 5 milyon dolar ödediğinden şüpheleniliyor. Öte yandan, Nissan Motor’un söz konusu paranın satış promosyonu amacıyla kullanılmadığını doğruladığı belirtiliyor.

Ghosn'un paravan şirket aracılığıyla, kendi oğlunun sahibi olduğu ABD merkezli bir şirkete yaklaşık 27 milyon dolar, karısı Carole Ghosn'un başkanlık ettiği başka bir paravan şirkete ise en az 8 milyon dolar gönderdiğinden şüpheleniliyor.
Yeni suçlamalar bekleniyor

Tokyo savcılarının, Ghosn’un gözaltı süresinin dolacağı Pazartesi günü, “güven ihlali” iddiaları kapsamında resmi olarak yeni suçlamalar yöneltmesi bekleniyor. Umman'daki bayiliğe gönderilen fonların bir kısmının kendi hesabına aktarıldığı şüphesiyle yeniden tutuklanan Ghosn ise iddiaları reddediyor. Ghosn'un savunma ekibinin, kendilerine ilave suçlamalar yönetildiği takdirde, erken tahliye için kefalet talebinde bulunmaları bekleniyor.

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