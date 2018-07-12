Dev şirketin CEO'su değişiyor
STFA Yatırım Holding İcra Başkanı (CEO) Yetik Kadri Mert, önceden planlandığı üzere, 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle görevini STFA Grubu Enerji Grup Başkanı Aslan Uzuna devrediyor.
STFA Grubundan yapılan açıklama göre: STFA Yatırım Holding İcra Başkanı (CEO) Sayın Yetik Kadri Mert, önceden planlandığı üzere, 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle görevini, STFA Grubu Enerji Grup Başkanı Sayın Aslan Uzuna devredecektir. Sayın Yetik Kadri Mert, kendi isteği ve vizyonu doğrultusunda değişik projelerde yer almayı hedeflerken STFA Grubu şirketlerinin Yönetim Kurullarındaki görevlerine devam edecektir denildi.
STFA Grubu adına açıklama yapan İlker Keremoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:
Grubumuzun sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde dönüşüm stratejilerini başarıyla uygulayarak Grubumuzun Liderlik Ekibini yeniden kuran Sn. Yetik Kadri Merte yaptığı çok önemli katkılar için teşekkürlerimi sunuyor, Yönetim Kurulu üyemiz olarak çalışmalarında başarılar diliyorum. Kendisinden bayrağı devralacak olan Sn. Aslan Uzunu yeni görevinden dolayı kutluyor başarılar diliyorum.
TED Ankara Koleji mezunu olan Aslan Uzun, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 1985 yılında MNG Holdingde iş hayatına atılan Uzun, 1988 yılında Koç Holdinge katılmıştır. Sırasıyla Ford Otosanda Satın Alma Müdür Yardımcılığı, Ram Dış Ticarette Başkan Yardımcılığı, TNT Lojistik / Ceva Lojistik Türkiyede İş Geliştirme Direktörlüğü, TNT / Ceva Lojistik Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgeleri Genel Müdürlüğü ve daha sonra da Tekfen Holding, Toros Tarımda Genel Müdürlük yapmıştır. 2013 yılında STFA'ya katılan Uzun, Enerji Grup Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.
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