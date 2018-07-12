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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
12.07.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Dev şirketin CEO'su değişiyor

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Dev şirketin CEO'su değişiyor

STFA Yatırım Holding İcra Başkanı (CEO) Yetik Kadri Mert, önceden planlandığı üzere, 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle görevini STFA Grubu Enerji Grup Başkanı Aslan Uzuna devrediyor.

STFA Grubundan yapılan açıklama göre: STFA Yatırım Holding İcra Başkanı (CEO) Sayın Yetik Kadri Mert, önceden planlandığı üzere, 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle görevini, STFA Grubu Enerji Grup Başkanı Sayın Aslan Uzuna devredecektir. Sayın Yetik Kadri Mert, kendi isteği ve vizyonu doğrultusunda değişik projelerde yer almayı hedeflerken STFA Grubu şirketlerinin Yönetim Kurullarındaki görevlerine devam edecektir denildi.

STFA Grubu adına açıklama yapan İlker Keremoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Grubumuzun sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde dönüşüm stratejilerini başarıyla uygulayarak Grubumuzun Liderlik Ekibini yeniden kuran Sn. Yetik Kadri Merte yaptığı çok önemli katkılar için teşekkürlerimi sunuyor, Yönetim Kurulu üyemiz olarak çalışmalarında başarılar diliyorum. Kendisinden bayrağı devralacak olan Sn. Aslan Uzunu yeni görevinden dolayı kutluyor başarılar diliyorum.

TED Ankara Koleji mezunu olan Aslan Uzun, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 1985 yılında MNG Holdingde iş hayatına atılan Uzun, 1988 yılında Koç Holdinge katılmıştır. Sırasıyla Ford Otosanda Satın Alma Müdür Yardımcılığı, Ram Dış Ticarette Başkan Yardımcılığı, TNT Lojistik / Ceva Lojistik Türkiyede İş Geliştirme Direktörlüğü, TNT / Ceva Lojistik Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgeleri Genel Müdürlüğü ve daha sonra da Tekfen Holding, Toros Tarımda Genel Müdürlük yapmıştır. 2013 yılında STFA'ya katılan Uzun, Enerji Grup Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

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