Dev şirketin başkanı satış iddialarını yanıtladı

“BİR zamanlar Vakko’nun, Koç’a satıldığıyla ilgili haberler çıktı. Bunun üzerine büyüklerimiz ‘İdeal satılmaz’ diyerek büyük bir ilan vermek zorunda kaldı. O günden bugüne kadar Vakko’nun arkasında birçok kişi dolaştı. İyi seneler geçirdiğimiz şu zamanlarda kendi boyumuzu görmek istedik. Satış yapmıyoruz, gelen teklifleri stratejik ortaklık için değerlendiriyoruz. Acelemiz yok. Ama bir ortaklık olsa da ben hep burada, işimin başında olacağım.”

Bu sözlerin sahibi Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko. Bir süre önce şirket Credit Suisse ile danışmanlık anlaşması yapınca ‘Vakko satılıyor’ söylentileri çıkmıştı. Hakko, şirketin Nakkaştepe’deki ödüllü binasında ekonomi basını ile bir araya geldi ve olası bir satışının sadece stratejik olacağını asla çoğunluk hisse satışı düşünmediklerini bir kez daha beyan etmiş oldu.

1938 yılında ‘Şen Şapka’ markasının sahibi Vitali Hakko tarafından kurulan moda devi Vakko artık sadece bir giyim markası değil çikolatadan parfüme lüks ürünlerin buluşma noktası. Lüks pazardaki büyüme Vakko’yu da beraberinde ve hızlıca sürüklüyor.

Vakko’nun gelecek projeksiyonunu lüksteki büyümeye göre belirlediklerini aktaran Vakko CEO’su Jaklin Güner, “2018 sonu itibarıyla Vakko büyüklüğümüzü ikiye katlamış olacağız. Gelecek 3 yılda da 2 kat büyüyeceğiz. Hem pazar payını, hem kârlılığı hem de ürün çeşitliliğini artırdık. 2000 kişiye yaklaşan bir Vakko ailesiyiz. Çalışanlarımızın yüzde 57’si, yöneticilerimizin yüzde 51’i kadın” dedi.

1 MİLYARA KOŞUYOR

Vakko’nun son 3 yılda yüzde 70 büyüdüğüne ve 2018 sonu itibarıyla 1 milyar liralık ciroya ulaşacağına dikkat çeken Jaklin Güner, “Kâr dağıtıyoruz. Son 3 yılda 100 milyon lira yatırım yaptık. 2018’de de bir 60 milyon lira daha yatırım yapıyoruz. Biz yatırımlarımızı gayet rahat finanse ediyoruz. Yani amacımız bizi dünyada daha hızlı büyüme konusunda cesaretlendirecek, gücümüze güç katacak ‘stratejik bir ortaklık” diye konuştu.

Dövizdeki artışın etkilerini değerlendiren Jaklin Güner, şunları söyledi: “AVM’ler dahil tüm iş ortaklarımızdan bu tür zamanlarda gerekli fedakarlık yapmalarını istiyoruz. Tedarikçiler son 2-3 yılda dövizdeki artışı fiyatlara yansıtmamaya çalıştı. Bıçak kemiğe dayanmadan maliyetlere yansıtılmadı. Ama son dönemde bu birikimli etkiyi görmeye başladık.

LÜKS TÜKETİMDE DÜNYAYI KATLADIK

DÜNYADA ve Türkiye’de lüks tüketimdeki artışa dikkat çeken Jaklin Güner, dünyadaki giyim pazarının 1.3 trilyon dolara çıktığını, bunun da 161 milyar dolarının lüks giyim pazarı olduğunu ifade etti. Türkiye’de de 29.3 milyar dolarlık giyim pazarının 3.2 milyar dolarlık kısmının lüks giyim olduğunu belirten Güner, “2016-2021 arasında global lüks giyim pazarının yüzde 4.4, Türkiye lüks giyim pazarının ise yüzde 8.2 büyümesi öngörülüyor. Lüks pazar dünyada 1 birim büyürken, Türkiye’de 2 birim büyüyor” diye konuştu.

RAKAMLARLA VAKKO

2016 ve 2017 Yatırım Rakamı: 100 milyon TL.

2017 mağaza sayısı: 160 (19 Vakko, 41 Boutique Vakko, 13 Outlet Vakko, 23 Vakkorama, 34 W Collection, 30 Vakko Konsept Format ve Mono Brand Marka Butikler.)

2017 cirosu: 703 milyon TL.

2017 çalışan sayısı: 1950.

2018 ciro hedefi: 1 Milyar TL

2018 yatırım: 60 Milyon TL

ÇİKOLATASI LONDRA YOLCUSU

JAKLİN Güner, “1989’dan beri dünyanın en iyisi İsviçre çikolatası esas alınarak Nakkaştepe Üretim Merkezi’nde Vakko’nun deneyimli çikolata ustaları tarafından hazırlanan Vakko Chocolate Londra’da satılmak üzere hazırlık yapılıyor” dedi.