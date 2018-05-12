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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.05.2018 - 20:29, Son Güncelleme:

Dev şirketin başkanı satış iddialarını yanıtladı

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Dev şirketin başkanı satış iddialarını yanıtladı

Vakko Başkanı Cem Hakko, ‘Vakko satılacak’ söylentilerine karşı “Satış yapmıyoruz, gelen teklifleri stratejik ortaklık için değerlendiriyoruz. Ama bir ortaklık olsa da ben hep burada olacağım” cevabını verdi.

“BİR zamanlar Vakko’nun, Koç’a satıldığıyla ilgili haberler çıktı. Bunun üzerine büyüklerimiz ‘İdeal satılmaz’ diyerek büyük bir ilan vermek zorunda kaldı. O günden bugüne kadar Vakko’nun arkasında birçok kişi dolaştı. İyi seneler geçirdiğimiz şu zamanlarda kendi boyumuzu görmek istedik. Satış yapmıyoruz, gelen teklifleri stratejik ortaklık için değerlendiriyoruz. Acelemiz yok. Ama bir ortaklık olsa da ben hep burada, işimin başında olacağım.”

 

Dev şirketin başkanı satış iddialarını yanıtladı

Bu sözlerin sahibi Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko. Bir süre önce şirket Credit Suisse ile danışmanlık anlaşması yapınca ‘Vakko satılıyor’ söylentileri çıkmıştı. Hakko, şirketin Nakkaştepe’deki ödüllü binasında ekonomi basını ile bir araya geldi ve olası bir satışının sadece stratejik olacağını asla çoğunluk hisse satışı düşünmediklerini bir kez daha beyan etmiş oldu.

1938 yılında ‘Şen Şapka’ markasının sahibi Vitali Hakko tarafından kurulan moda devi Vakko artık sadece bir giyim markası değil çikolatadan parfüme lüks ürünlerin buluşma noktası. Lüks pazardaki büyüme Vakko’yu da beraberinde ve hızlıca sürüklüyor.

Vakko’nun gelecek projeksiyonunu lüksteki büyümeye göre belirlediklerini aktaran Vakko CEO’su Jaklin Güner, “2018 sonu itibarıyla Vakko büyüklüğümüzü ikiye katlamış olacağız. Gelecek 3 yılda da 2 kat büyüyeceğiz. Hem pazar payını, hem kârlılığı hem de ürün çeşitliliğini artırdık. 2000 kişiye yaklaşan bir Vakko ailesiyiz. Çalışanlarımızın yüzde 57’si, yöneticilerimizin yüzde 51’i kadın” dedi.

1 MİLYARA KOŞUYOR

Vakko’nun son 3 yılda yüzde 70 büyüdüğüne ve 2018 sonu itibarıyla 1 milyar liralık ciroya ulaşacağına dikkat çeken Jaklin Güner, “Kâr dağıtıyoruz. Son 3 yılda 100 milyon lira yatırım yaptık. 2018’de de bir 60 milyon lira daha yatırım yapıyoruz. Biz yatırımlarımızı gayet rahat finanse ediyoruz. Yani amacımız bizi dünyada daha hızlı büyüme konusunda cesaretlendirecek, gücümüze güç katacak ‘stratejik bir ortaklık” diye konuştu. Dev şirketin başkanı satış iddialarını yanıtladı

Dövizdeki artışın etkilerini değerlendiren Jaklin Güner, şunları söyledi: “AVM’ler dahil tüm iş ortaklarımızdan bu tür zamanlarda gerekli fedakarlık yapmalarını istiyoruz. Tedarikçiler son 2-3 yılda dövizdeki artışı fiyatlara yansıtmamaya çalıştı. Bıçak kemiğe dayanmadan maliyetlere yansıtılmadı. Ama son dönemde bu birikimli etkiyi görmeye başladık. 

 

LÜKS TÜKETİMDE DÜNYAYI KATLADIK

DÜNYADA ve Türkiye’de lüks tüketimdeki artışa dikkat çeken Jaklin Güner, dünyadaki giyim pazarının 1.3 trilyon dolara çıktığını, bunun da 161 milyar dolarının lüks giyim pazarı olduğunu ifade etti. Türkiye’de de 29.3 milyar dolarlık giyim pazarının 3.2 milyar dolarlık kısmının lüks giyim olduğunu belirten Güner, “2016-2021 arasında global lüks giyim pazarının yüzde 4.4, Türkiye lüks giyim pazarının ise yüzde 8.2 büyümesi öngörülüyor. Lüks pazar dünyada 1 birim büyürken, Türkiye’de 2 birim büyüyor” diye konuştu.

Dev şirketin başkanı satış iddialarını yanıtladı

RAKAMLARLA VAKKO

2016 ve 2017 Yatırım Rakamı: 100 milyon TL.
2017 mağaza sayısı: 160 (19 Vakko, 41 Boutique Vakko, 13 Outlet Vakko, 23 Vakkorama, 34 W Collection, 30 Vakko Konsept Format ve Mono Brand Marka Butikler.)
2017 cirosu: 703 milyon TL.
2017 çalışan sayısı: 1950.
2018 ciro hedefi: 1 Milyar TL
2018 yatırım: 60 Milyon TL

 

ÇİKOLATASI LONDRA YOLCUSU

JAKLİN Güner, “1989’dan beri dünyanın en iyisi İsviçre çikolatası esas alınarak Nakkaştepe Üretim Merkezi’nde Vakko’nun deneyimli çikolata ustaları tarafından hazırlanan Vakko Chocolate Londra’da satılmak üzere hazırlık yapılıyor” dedi.

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