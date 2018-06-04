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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
04.06.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

Dev şirketi tarihten sildi! 66 milyar dolar satın almıştı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Dev şirketi tarihten sildi! 66 milyar dolar satın almıştı

ALMAN kimya ve ilaç devi Bayer, 2016 yılında GDO’lu ürünleriyle öne çıkan tohum ve tarım ilaçları üreticisi ABD’li Monsanto şirketini 66 milyar dolara satın aldıktan sonra önemli bir hamle yaptı.

Bayer, kendi alanında dev bir şirket olan ve kamuoyunun büyük tepki gösterdiği Monsanto markasını bitirerek, tarihten sildi. Bu hamleden sonra açıklama yapan Bayer CEO’su Werner Baumann, “Monsanto şirketinin adı artık olmayacak. Artık bu markada da Bayer adıyla devam edeceğiz” dedi. Söz konusu satın alma anlaşmasıyla Bayer’in dünyanın en büyük tohum ve tarım ilacı üreticisi haline gelmesinin ardından ‘tekel’ tartışmaları başlamıştı.

KOŞULLU ONAY VERİLDİ

Avrupa Komisyonu, Bayer’in Monsanto’yu satın alma planları karşısında çekinceleri olduğunu belirtmiş, birleşmenin sektördeki rekabete olası etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleme kararı almıştı. Ancak geçen mart ayında ise AB, iki şirketin birleşmesine koşullu onay vermişti. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, rekabete engel olmamak için Bayer’in Monsanto’nun tohum, zirai ilaç ve dijital tarım alanlarına yönelik çeşitli taahhütler verildiği kaydedilmişti. Bu satın almayla küresel tohum ve tarım ilacı üretiminin yüzde 25’i Bayer’in eline geçerken pazarın da yaklaşık yüzde 30’una hakim konuma geldi. Bayer, geçen yıl toplan 51 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken, bunun yüzde 30’luk kısmı tarım bölümünden geldi. Monsanto’nun geçen yılki satış rakamı ise 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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