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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Dev şirkete Fransa'dan 50 milyon eurol ceza

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Dev şirkete Fransa'dan 50 milyon eurol ceza

Fransa, Google'a Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) yaptırımlarına uymadığı gerekçesiyle 50 milyon euro para cezası verdi.

Fransa kişisel veri koruma otoritesi CNIL, iki sivil toplum kuruluşunun Google'ın özellikle reklam özelleştirme süreci olmak üzere hizmet verdiği kullanıcıların kişisel verilerini koruma sürecinde yasal bir temeli olmadığı iddiasının ardından, dünyanın önde gelen arama motorunun iki GDPR kuralını yerine getirmediğine karar verdi. Yapılan incelemelerin ardından CNIL, Google'ın veri onayı bilgisini kullanıcı için kolayca erişilebilir ve açık ve kapsayıcı olarak sunmadığını ve bu sebeple şeffaflık ve bilgi temelli GDPR yaptırımlarını ihlal ettiğini duyurdu. CNIL ayrıca, Google'ın kullanıcıların yeterince bilgilendirilmemesi ve açık ve kesin olarak verilmemesi sebebiyle, söz konusu veri koruma onayının kullanıcılardan yasal olarak elde edilmediğini ortaya koydu.

Avrupa Komisyonu, geçen haftalarda Google'ın dijital reklam pazarındaki belirleyici olduğu iddia edilen konumu sebebiyle şirkete ceza vermeye hazırlandığı söylenmişti.

 

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