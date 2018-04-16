İranlı milyarderden dev şirkete 890 milyon dolarlık teklif

Milyarder oyuncak kralı Isaac Larian, iflas eden Toys R Us'ı satın almak için 890 milyon dolar teklif etti. MGA Entertainment'ın CEO'su Larian, Toys R Us'ın ABD ve Kanada'da bulunan 300'den fazla mağazasını satın almak istediğini duyurdu.

Larian, Linkedin üzerinden yaptığı paylaşımda "Ben görevimi yaptım, kabul edip etmemek onlara kalmış." şeklinde bir açıklamada bulundu. Başka bir paylaşımda ise 130.000'den fazla çalışanı işsiz kalmaktan kurtarmak istediğini belirten Larian, paylaşımda Donald Trump'ın Twitter hesabını da etiketleyerek devlet büyüklerinin de bu tekliften haberdar olmasını sağladı.

Bu teklifin dışında Larian, Toys R Us'ı kurtarmak için kitle fonlaması sağlayan GoFundMe platformunda bir kampanya başlatmıştı. Sadece 59.000 dolar toplayan kampanya, tabii ki şirketin iflasını engellemeye yetmedi. Yani Larian'ın teklifi kabul edilirse, bahsi geçen 890 milyon dolar, milyarderin kendi cebinden çıkacak.

ASYA İÇİN MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

15 Mart'ta ABD'deki tüm mağazaları için tasfiye kararı alan Toys “R” Us'ın Asya operasyonlarına geçtiğimiz hafta talip çıkmıştı. Şirketin avukatı Joshua Sussberg Toys “R” Us Asya'nın yüzde 85'i için 1 milyar doların üzerine birden çok teklif geldiğini açıklamıştı.

Avrupa operasyonlarının satışı hakkındaki görüşmelerde de ilerleme sağlandığı belirtildi.

2013'ten bu yana kâr açıklamayan Toys "R" Us ABD'deki 800 mağazasının tamamı için tasfiye ediyor. Sırada Avustralya, Fransa, Polonya, Portekiz ve İspanya'daki Toys “R” Us mağazaları var. İflas sürecindeki şirketin elinde Kanada, iç Avrupa ve Japonya'daki mağazalar kalacak ve bunlar için alıcı aranacak.

İFLASI GÖRDÜ ÖLDÜ

Toys “R” Us'ın kurucusu Charles Lazarus, geçtiğimiz günlerde 94 yaşında yaşamını yitirdi. 1966 yılına gelindiğinde Washington eyaletindeki dört mağazasının yıllık geliri 12 milyon dolara ulaşan Toys “R” Us, o dönemin birçok oyuncak zincirine sahip Interstate Department Stores'a 7,5 milyon dolara satıldı. Sonraki sekiz yılda 43 yeni mağaza faaliyete başladı. Interstate'in 1974'te iflas etmesinden sonra ise Toys “R” Us, 1978'de halka açıldı ve Lazarus, CEO'luğa getirildi.

1987'de 60 milyon dolardan fazla geliri olan Charles Lazarus, Forbes'un en çok kazanan CEO'lar listesinde birinci sırayı aldı. O dönem Forbes'a bir röportaj veren tecrübeli iş adamı motivasyonunu, "Hayatınızda başarı istiyorsanız bunu istemelisiniz. Ben bunu istedim. Fakirdim ve zengin olmak istiyordum" diyerek açıklamıştı.

ŞUBAT AYINDA KAYYUM ATANMIŞTI

Toys R Us İngiltere’den yapılan açıklamada uzun süredir devam eden mali sıkıntılar nedeniyle şirketin yönetimine kayyum atamasının yapıldığı belirtilmişti.

2017 EYLÜL AYINDA İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Toys "R" Us yakın zamanda iflas açıklamasının ardından 200'den fazla mağazasını kapatma kararı aldı.

Amerika merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us, geçen eylül ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını açık tutmuş hatta personel alımında dahi bulunmuştu. New York Times'ın haberine göre, ancak işler iyi gitmedi, yılbaşı için de rakamlar beklentiyi karşılamayınca, 200 mağazanın kapatılması kararı alındı.

5 MİLYAR DOLAR BORÇLARI VAR

İngiltere'de Maplin'in 200 mağazası ve 2.500 personeli bulunurken, Toys "R" Us 106 mağazasında yaklaşık 3 bin çalışanı istihdam ediyor.

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar.

Şirketin 5 milyar dolar olan bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyordu.

TÜRKİYE'DE DE MAĞAZALARI VARDI

Toys "R" Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.