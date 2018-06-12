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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.06.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Dev şirket duyurdu! Resmen yasak...

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Dev şirket duyurdu! Resmen yasak...

IKEA, tüm mağaza ve restoranlarında 2020 yılı itibarıyla tek kullanımlık plastik ürünlerini yasaklayacağını duyurdu. Buna göre, plastik pipet, çatal, bıçak, kaşık, çöp poşedi, kupa gibi ürünler kullanılmayacak. Mağazaların tamamen yenilenebilir enerjiye geçmesi için 416 rüzgar türbininin inşa edileceği ve mevcut 750 bin güneş panellerine de ilave yapılacağı belirtildi

İsveçli mobilya devi Ikea, tarihi bir karara imza atarak 2020 yılından itibaren tüm tek kullanımlık plastik ürünlerini alışveriş merkezleri ve restoranlarından kaldıracağını açıkladı.

Avrupa'daki tüm IKEA mağazalarını kapsayan yasak plastik pipet, tabak, çatal, bıçak, kupa, saklama torbası, çöp poşedi ve plastik kaplama kağıt tabak ve kupaları da içeriyor. Mağazaların yanı sıra restoranlar da yasağa uyacak.

Ikea tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçilmesinin planlandığı ve ürünlerde de sadece geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir ürünler kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. 2025 yılında da eve teslimattaki emisyonun sıfıra çekilmesi bekleniyor.

Yenilenebilir enerji projesine şimdiden 1.7 milyar euro yatıran İsveç merkezli perakende mobilya devi 416 rüzgar türbini inşa edecek. Şirketin IKEA binasındaki mevcut 750 bin güneş paneli sayısıın da arttırılacağı kaydedildi.

GERİ DÖNÜŞÜM ORANI SADECE YÜZDE 18

Ikea CEO'su Torbjörn Lööf, "Gezegenimizin limitleri doğrultusunda 1 milyardan fazla insana ilham verebilecek ve daha iyi yaşamalarını sağlayacak bir büyüklüğe sahibiz." dedi.

Düşük maliyeti ve çok çeşitli kullanım alanıyla dünyanın en popüler maddelerinden biri olan plastik, son 50 yıldaki kullanımı 20 kat artan bir madde ve gelecek 20 yılda da plastik kullanımının 2 kat artması bekleniyor. Araştırmalara göre 2050 yılında okyanuslardaki plastiklerin balıklardan daha fazla kütleye sahip olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar geri dönüşümün kağıtta yüzde 58, metalde yüzde 90'lara ulaştığına dikkat çekerken plastikte ise bu oranın sadece yüzde 14 olduğunu vurguluyor.

Avrupa Birliği de geçtiğimiz hafta bazı plastik ürünlerini yasaklamaya yönelik adım atarak AB sularında ve sahillerindeki plastik atıkları yüzde 70 azaltma yolunda çalışacağını duyurmuştu.

 

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