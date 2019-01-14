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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
14.01.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Dev şirket çalışanlarının yüzde 10'unu çıkaracak

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Dev şirket çalışanlarının yüzde 10'unu çıkaracak

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin, toplam 6,000 kişi olan çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unun işine son verileceği ileri sürüldü.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, maliyet azaltma yoluna gittiği bilinen SpaceX şirketinin Başkanı Gwynne Shotwell'in çalışanlara bir elektronik posta göndererek, şirketten ayrılmak isteyenlere iki aylık maaş ve çeşitli yan haklar tanınacağını belirtti.

SpaceX bu ay, 500 milyon dolarlık bir fonlama çalışmasına başladığı, 227 milyon dolarlık hisse satarken, kasasına .eşitli tahvillerle birlikte 273 milyon dolar koyduğunu açıklamıştı.

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